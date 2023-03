Ogni anno i telespettatori del “Grande Fratello Vip” si affezionano molto ad alcuni personaggi, tanto da arrivare a formare dei numero gruppi di fan, attivi in modo particolare su “Twitter“. Proprio su questo social, infatti, i vari fandom creano degli ‘hashtag‘ in supporto dei loro beniamini, di cui poi discutono animatamente nelle cosidette ‘stanze‘, ovvero degli spazi in cui i vari utenti possono parlare tra di loro. A tal proposito, ieri 24 marzo Sabrina, la madre di Nikita Pelizon, è entrata in uno di questi spazi creati dai fan della figlia per parlare del percorso della vippona. Tuttavia, non si è limitata a questo, ma ha espresso anche un pensiero abbastanza polemico su Daniele Dal Moro. Secondo la signora, l’imprenditore veneto soffrirebbe di bipolarismo, avendo due personalità ben distinte:

Abbiamo in famiglia problemi di personalità multiple. Mia madre era bipolare, quindi io so benissimo che Daniele ha ben due personalità, una buona e una cattiva. Quindi non sappiamo mai cosa dirà, cosa farà. Non arrabbiatevi con lui, Nikita qualcosa di buono nel suo cuore l’ha sentito.

La risposta di Daniele Dal Moro

Davanti a questa diagnosi totalmente fuori luogo, Daniele non è riuscito a tacere e ha voluto rispondere alla madre della sua ex-coinquilina rigirando contro di lei le sue stesse parole: “Lo so benissimo che la signora ha almeno due personalità, una intelligente e una meno. Quindi non possiamo mai sapere cosa dirà. Questa volta c’è capitata quella meno intelligente, pazienza. Ma non arrabbiatevi con lei. Qualcosa di buono nel mio cuore l’ho sentito”. Una risposta da applausi a delle accuse molto pesanti. Sotto il tweet, infatti, Dal Moro è stato invaso da commenti di elogio, mentre la signora è stata duramente criticata dagli utenti dei social.

Qualcosa di buono nel mio cuore l’ho sentito! #oriele — Daniele Dal Moro (@DanieleDalMoro1) March 25, 2023

Le parole della sorella di Nikita contro Oriana Marzoli

Tuttavia, sia la madre che la sorella di Nikita Pelizon sostengono che il loro discorso sia stato manipolato dai fan degli “Oriele”. A detta loro, si trattata di una conversazione più ampia e le parole della signora sarebbero state completamente fraintese. La signora Sabrina, infatti, ha risposto al tweet di Daniele dichiarando che il suo discorso sarebbe stato tagliato e che, in realtà, prova un grande affetto nei suoi confronti. D’altro canto, Jessica Pelizon se l’è presa con i fan di Daniele ed Oriana e si è scagliata contro quest’ultima, accusandola di essere una ragazza poco educata che “insulta e ruba“. Chiaramente, queste parole hanno scatenato ancora di più l’ira degli ammiratori della coppia e la donna ha finito per cancellare i tweet in questione. Insomma, la toppa è stata peggio del buco.