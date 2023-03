Da quando ha lasciato la Casa del “Grande Fratello Vip“, Daniele Dal Moro ha attirato molto l’attenzione su di se. L’ex vippone è particolarmente attivo sui social e non perde occasione per lanciare frecciatine o scatenare qualche polemica. Dopo gli attacchi contro il GF Vip derivanti dalla sua squalifica, il 32enne ha voluto mettere ben in chiaro la sua posizione riguardo una persona con cui si è pesantemente scontrato durante il reality: Martina Nasoni. Lo scorso febbraio, l’influencer è stata invitata a trascorrere qualche settimana nella Casa in qualità di ‘ex‘ di Dal Moro. Tuttavia, la Nasoni ha colto la palla al balzo e ne ha approfittato per attaccare quest’ultimo, accusandolo di averla “strumentalizzata“. Chiaramente, all’ex tronista queste parole non sono andate giù e i due se ne sono dette di tutti i colori. Ebbene, a giudicare dall’ultima storia di Daniele, il suo astio nei confronti di Martina sembra essere ancora molto forte.

Daniele Dal Moro e il video contro Martina Nasoni

Oggi 21 marzo Dal Moro ha postato una storia sul suo profilo Instagram che sta facendo molto parlare il web. Nel video in questione, si vede il ragazzo che getta il libro di Martina Nasoni, intitolato “Questo cuore batte per tutte e due”, nel cestino di casa sua. Insomma, un video che spiega in maniera abbastanza esplicita come sono ad oggi i rapporti tra l’ex coppia. Nonostante avessero avuto solamente un breve flirt, i due ex gieffini hanno continuato ad essere amici e il loro rapporto sembrava essere più che sereno. Tuttavia, l’accusa di Martina a Daniele ha subito riacceso vecchi conti sospesi. Secondo l’imprenditore, l’influencer da anni continua a parlare di lui per ottenere visibilità e questo ennesimo gesto è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso.

Il post dell’ex vippone ha molto divertito i suoi fan, tuttavia ha anche fatto indignare una parte del mondo del web. Secondo alcuni utenti su Twitter, Daniele avrebbe esagerato e non si starebbe mostrando affatto maturo. Ma queste critiche non sembrano aver scalfito minimamente Dal Moro, che poco dopo è tornato all’attacco e ha condiviso un video sarcastico di Martina nella Casa in cui ‘sparla‘ di lui, con sottofondo la sigla de “L’Onore e il Rispetto”. Insomma, Dal Moro sembra non voler proprio poggiare le armi da guerra. Martina Nasoni deciderà di rispondere all’attacco?