GF Vip, lunedì 20 dicembre entrano due nuovi concorrenti: ecco chi sono

Nelle ultime settimane la Casa del GF Vip ha accolto molte new entry e ha salutato altrettanti gieffini. Dopo giorni di speculazioni sono ufficiali i nomi dei nuovi concorrenti che entreranno nella Casa prima delle feste natalizie, pronti a creare nuove dinamiche. I nuovi ingressi sono previsti per la prossima puntata del reality che andrà in onda domani, lunedì 20 dicembre. Ecco chi sono i nuovi Vipponi.

I nuovi concorrenti del GF Vip 6 sono Nathalie Caldonazzo e Barù Gaetani d’Aragona. Il primo nome suonerà sicuramente familiare a molti, il secondo, invece, un po’ meno. Conosciamoli entrambi un po’ meglio.

GF Vip 6, entra Natalie Caldonazzo

Nathalie Caldonazzo, nota anche come Nathaly Snell, è romana e ha 52 anni. È un’ex ballerina ed attrice che ha fatto parte del Bagaglino insieme ad una Vippona entrata nella Casa da pochi giorni, Eva Grimaldi. Come molti sanno è stata legata per anni al compianto attore Massimo Troisi. Negli ultimi anni la Caldonazzo è diventata un volto celebre per i telespettatori di reality. Infatti è stata concorrente della 12esima edizione de “L’Isola dei Famosi” e ha preso parte alla seconda edizione di “Temptation Island VIP” in coppia con l’ormai ex fidanzato Andrea Ippoliti a cui è stata legata per tre anni. Durante quest’esperienza la showgirl lo ha lasciato bruscamente dicendosi felice di aver finalmente scoperto di che pasta fosse il suo partner, che ha avuto un flirt con la tentatrice Zoe Mallucci.

GF Vip 6, tra i Vipponi il nipote di Costantino della Gherardesca

Il vero nome completo di Barù Gaetani d’Aragona è Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona. Si tratta del nipote del più celebre Costantino della Gherardesca, conduttore e opinionista. Gaetani è attualmente un food influencer che vanta 37mila followers la cui carriera si è sviluppata nell’ambito dell’enologia. Con lo zio Barù ha partecipato alla prima edizione di “Pechino Express”. Poi si è fatto conoscere ulteriormente al grande pubblico per aver preso parte al contenitore “Detto Fatto” e per essere stato giudice del programma di cucina “Cuochi e Fiamme” condotto da Simone Rugiati.

Resta da vedere come i due si inseriranno all’interno del cast del GF Vip 6. Gli ultimi a entrare nella Casa, la scorsa settimana, sono stati Eva Grimaldi, Alessandro Basciano e Federica Calemme.