Eva Grimaldi nuova concorrente del GF Vip 6: la scelta sui Vipponi

Eva Grimaldi, nome d’arte di Milva Perinoni, sarà l’ennesima new entry della sesta edizione del GF Vip. Dopo l’ingresso di Patrizia Pellegrino, Maria Monsè e Biagio D’Anelli avvenuto lo scorso novembre è ora il turno dell’attrice veneta, pronta a portare scompiglio nei delicati equilibri della Casa. La sessantenne ha dato il grande annuncio al settimanale “Chi” sottolineando il fatto che si appresta a stare lontana dall’amata moglie proprio durante il periodo natalizio.

Eva Grimaldi, come già si vociferava, sarà una concorrente del GF Vip 6. A rivelarlo al settimanale “Chi” è stata la stessa attrice in un’intervista esclusiva che sarà pubblicata integralmente domani, 15 dicembre 2021. Ancora non è noto quando l’ex Isolana varcherà la porta rossa. Si sa solo che ciò avverrà sicuramente prima di Natale, quindi a breve. Un estratto dell’intervista già divulgato dal giornale, infatti, riporta le parole della Grimaldi che si riferiscono principalmente alla moglie, con cui per la prima volta non potrà trascorrere le feste.

L’attrice è legata alla politica e attivista LGBTQ+ Imma Battaglia dal 2010. Le due si sono unite civilmente a maggio del 2019. La Grimaldi ha rivelato a “Chi” di essere “gelosissima” ma di sentirsi comunque tranquilla perché ha molta fiducia in lei. La cosa, a quanto pare, è reciproca.

“Imma deve stare attenta perché lo ammetto, sono gelosa peggio della Cipriani, butto giù casa, giardino e recinto. Però sono sicura di Imma. E lei è sicura di me”.

La presenza della Grimaldi si preannuncia esplosiva, anche se lei ha spiegato di voler “entrare in punta di piedi”.

“Voglio innanzitutto molta leggerezza e mi aspetto di sentirmi libera anche se sono rinchiusa in questa Casa”.

L’attrice e modella sembra essere molto sicura di sé:

“Non ho chiamato nessuno anche se conosco tanti ex gieffini, non ho voluto chiedere consigli, voglio fare il mio reality”.

La Grimaldi non ha nascosto di essere molto legata alle festività natalizie, che ha sempre celebrato in famiglia, raccontando un aneddoto.

“Anche quando ero a Santo Domingo per girare un film, mi ricordo che avevamo la possibilità di rimanere lì o di tornare in Italia, a spese nostre, per le Feste. E io sono volata da mia mamma. Questa volta invece lascerò Imma sola per le Feste”.

Tuttavia l’attrice si è mostrata pronta ad affrontare questa nuova avventura con tenacia, spiegando che sua moglie comprende che si tratta di lavoro.

“Mia moglie è molto intelligente, capisce che questo è lavoro. Ed è anche una sfida”.

La sessantenne, che ha debuttato in TV a “Drive In”, è da tempo fuori dai radar del piccolo e del grande schermo eccezion fatta per molti show e reality tra cui “Ballando con le Stelle”, “Pechino Express” e “L’Isola dei Famosi”. Adesso è la volta del GF Vip, su cui la Grimaldi punta moltissimo per raccontarsi al grande pubblico dopo il suo coming out e le rivelazioni sulla sua relazione “di facciata” con Gabriel Garko, durata ben otto anni.

“Significa rimettermi in gioco, in discussione, ho tanto da raccontare. Non lo considero un nuovo percorso, piuttosto a me pare che il Grande Fratello sia stato costruito negli ultimi anni come uno spaccato della società”.

L’attrice, almeno per ora, ha lasciato intendere di non essersi schierata dalla parte di nessun Vippone. La sessantenne vorrà tenersi “fuori dai guai”? O semplicemente non si è voluta ancora esporre? Restiamo a vedere.