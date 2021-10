GF Vip, Lulù: incidente con Samy e piede fasciato, cos’è successo

Piccolo incidente nella casa del Grande Fratello Vip. Quest’oggi, 8 ottobre, due dei componenti della casa si sono ritrovati coinvolti in un piccolo “epic fail” che avrebbe potuto persino avere conseguenze ben peggiori. Stiamo parlando nel caso specifico della “principessa” Lulù Selassie e dello splendido modello egiziano Samy Yousef. Ma che cos’è accaduto con precisione? È presto detto.

Partiamo dal presupposto che dentro la casa del Grande Fratello Vip ci si deve annoiare parecchio e che, ogni tanto, gli inquilini fanno di tutto per cercare di passare il tempo. Oggi, per esempio, Samy Yousseff e Lulù Selassié hanno deciso di improvvisarsi ballerini, e di “fare le prese”. Pessima idea!

Visto e considerato che né uno nell’altro sono dei danzatori professionisti, era ovvio che qualcosa avrebbe potuto andare storto. Come effettivamente successo! Ad un certo punto la principessa si è lanciata contro Samy per ricreare una scena alla “Dirty Dancing“, ma il risultato è stato disastroso. Samy non è riuscito a tenerla bene e lei è cascata a terra, facendosi male ad una gamba. La concorrente è stata rapidamente medicata e il suo piede è stato fasciato. Il fattaccio è avvenuto a pochissime ore dalla diretta del venerdì sera e non è quindi chiaro se Lulù si presenterà con l’arto fasciato in trasmissione.

Per fortuna, in ogni caso, Lulù non dovrebbe essersi fatta troppo male e potrebbe insomma dormire sonni tranquilli. Alla concorrente, per esempio, Aldo Montano ha detto che per ora la storta non dovrebbe essere grave ma che se fra due giorni sentirà ancora dolore allora ci sarà da preoccuparsi. A questo punto, incrociamo le dita per lei.

Sarebbe in ogni caso a questo punto curioso sapere cosa ne pensa dell’accaduto Manuel Bortuzzo, che dalla principessa sta disperatamente cercando di scollarsi. Che il riposo forzato la spingerà finalmente a lasciare un po’ in pace il tormentato nuotatore? Chi lo sa, anche se sono in molti ad augurarselo visto e considerato che lui chiaramente non ne puà già più e ha già lanciato dei chiari segnali a riguardo alla diretta interessata.