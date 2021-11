GF Vip, Lulù eliminata? Spiazzante risposta di Manuel, la reazione di Katia

No, la storia, casomai è cominciata, non ha avuto alcun lieto fine. Anzi, da una prospettiva d’amore si è passati a una proiezione di frattura profonda. Altrimenti detto, Manuel Bortuzzo è sempre più insofferente agli atteggiamenti di Lucrezia ‘Lulù’ Selassié, tanto che nelle ultime ore è giunto a dire, senza se e senza ma, di augurarsi che la giovane esca dalla Casa del Grande Fratello Vip. Non solo: il nuotatore ha criticato ampiamente il comportamento avuto sabato sera da Lulù, spiegando poi alla new entry Patrizia Pellegrino in che modo è nato il loro legame. Spiegazione che ha innescato i biasimi di diversi telespettatori che si sono riversati su Twitter per esternare i propri malumori.

Manuel, Katia Ricciarelli e Soleil Sorge si sono ritrovati a commentare le ultime nomination, tra cui è finita anche Lucrezia, assieme alla sorella Clarissa, a Manila Nazzaro, a Carmen Russo e a Soleil Sorge. La soprano, a un certo punto, si è avventurata in una battuta ironica. “Se esce Lulù potresti rimanere vedovo”, ha detto rivolgendosi a Manuel che, in modo tanto secco quanto inaspettato, ha pronunciato un lapidario “Magari”. La Ricciarelli, appena udita la risposta del triestino, è esplosa in un fragoroso acuto, evidentemente colpita e sorpresa dalla replica.

Nelle scorse ore, Bortuzzo ha inoltre criticato aspramente Lulù per l’atteggiamento avuto sabato sera, quando gli inquilini della Casa più spiata d’Italia, coordinati dalla Ricciarelli, hanno messo in scena l’opera Turandot. La ‘principessa’, nel bel mezzo dello spettacolo, si è messa a dormire sul divano. “Anche solo per il rispetto dell’opera, di Katia e del Grande Fratello che ci ha regalato questa cosa pazzesca… tu ti metti a dormire? Che schifo!”, ha tuonato Manuel, a colloquio con Davide Silvestri, riferendosi alla Selassié.

Sempre a proposito della ‘allergia’ maturata da Manuel verso Lulù, lungo la giornata di domenica, il 23enne ha avuto una chiacchierata con Patrizia Pellegrino che ha voluto sapere i dettagli del legame con la Selassié . “Non era niente inizialmente, era semplicemente uno scambio di affetto”, ha esordito Bortuzzo che ha poi fatto calare una affilata mannaia.

“Poi è stato montato da tutti come una cosa più grande di quella che era, lei ci ha marciato su quella cosa lì, è andata molto veloce e io mi sono trovato in difficoltà. Perché c’era una persona che già mi diceva cose importanti e io le dicevo: ‘Guarda che no, guarda che no!’. Poi ci provi, ti lasci andare, l’attrazione fisica, ma quando capisci che non ti prende di testa poi basta!”

Affermazioni pesanti, soprattutto il passaggio in cui Manuel afferma che Lucrezia abbia “marciato” su determinate situazioni. Cosa ha voluto dire? Che la principessa avrebbe tentato di sfruttare la visibilità di una eventuale liaison amorosa? Nel frattempo alcuni affezionati telespettatori del GF Vip hanno criticato Bortuzzo, sostenendo che anche lui, fino a un certo punto, sia stato al gioco.