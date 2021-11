GF Vip, Manuel esce a dicembre? Papà Bortuzzo: “Dobbiamo lanciare film”

Manuel Bortuzzo lascerà il GF Vip 6 a dicembre? C’è la possibilità che accada, ma non è ancora detta l’ultima parola. Come è già noto, ed è stato ufficializzato da Signorini in prima serata, il Grande Fratello Vip 6 si allungherà fino a marzo 2022. Nei prossimi giorni quindi i concorrenti saranno chiamati a prendere una decisione: lasciare o accettare il prolungamento. L’anno scorso solo Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini decisero di non prolungare il contratto; Dayane Mello sembrava intenzionata ad andare via, ma poi cambiò idea. Adesso è tempo di fare la stessa scelta anche per i Vipponi della sesta edizione.

Si vocifera da qualche giorno che proprio Bortuzzo potrebbe decidere di uscire a dicembre, ma non è detto che accada. Suo papà ha rilasciato un’intervista al Corriere del Veneto e ha specificato che Manuel prenderà la sua decisione. Verrebbe da pensare che non ci sarebbero impedimenti, quindi, a un eventuale prolungamento di contratto. A tal proposito papà Franco ha detto:

“Al momento lui deve decidere se restare sino a marzo 2022 o uscire a metà dicembre dalla Casa del Grande Fratello. E poi lo stiamo aspettando perché dobbiamo lanciare il suo film”

Nel futuro di Manuel c’è il nuoto e soltanto il nuoto, ha rivelato ancora papà Bortuzzo, ma nel caso in cui dovessero chiedergli di partecipare a un programma tv per sensibilizzare su alcuni temi lui accetterebbe. Il nuoto sarà al primo posto, anche perché come ha detto più volte al GF Vip vorrebbe partecipare alle prossime Paralimpiadi. A proposito del film sulla storia di Manuel Bortuzzo, invece, il signor Franco ha spiegato che è tratto dal libro Rinascere, scritto dal gieffino.

La pellicola è in cantiere dopo che ne hanno acquistato i diritti e ora papà Franco sta trascorrendo dei giorni a Roma perché è necessario il suo aiuto per ricostruire attentamente la vita del ragazzo. Il fratello di Manuel, Kevin, farà la sua controfigura mentre nuota. La promozione del film potrà di sicuro aspettare nel caso in cui Bortuzzo accettasse di stare fino a marzo 2022, altrimenti papà Franco avrebbe anticipato la scelta del figlio. Cosa farà, alla fine? Manuel lascerà il GF Vip a dicembre o resterà fino a marzo? Si scoprirà nelle prossime settimane.