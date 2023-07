GF Vip, Luciano Punzo presenta la fidanzata attrice: è bufera

L’ex volto dei programmi Temptation Island e Grande Fratello Vip 7, Luciano Punzo, presenta la sua nuova fidanzata. Si tratta di Sabrina Nasti, attrice e scrittrice. Secondo quanto riporta Mymovies, l’unico film in cui ha recitato è Ferite del 2022. Non si sa altro della sua carriera. Intorno alla nuova fidanzata di Luciano, intanto, nascono non poche critiche. In realtà, gli attacchi non colpiscono direttamente Sabrina. Infatti, finisce nella bufera solo l’ex gieffino. Per quale motivo?

“Time to be happy (È tempo di essere felice)”, così Punzo presenta la fidanzata, che appare sorridente con lui nelle due foto rese pubbliche. L’ex tentatore viene travolto dalle critiche da parte dei fan di Manuela Carriero. Infatti, molti utenti di Instagram credono che l’ex gieffino abbia finto di avere una relazione con la ragazza. Sono tante le accuse che i fan gli stanno riservando in queste ore, tanto che si è dovuto difendere attraverso dei lunghi sfoghi.

La storia d’amore di Luciano Punzo e Manuela Carriero dopo Temptation Island aveva appassionato molti telespettatori. La relazione si è conclusa definitivamente lo scorso autunno, poco prima dell’ingresso di lui nella Casa del Grande Fratello Vip 7. Secondo la segnalazione di una fan, che dice di conoscere Manuela, pare che quest’ultima abbia bloccato l’ex tentatore sui social network a maggio scorso:

“Lui non prendeva una decisione, la illudeva e la trascinava. Peccato che questa già la conosceva. Si merita quello che stanno scrivendo purtroppo”

Tra i tantissimi utenti che stanno attaccando Luciano Punzo, c’è chi gli fa notare che sarebbe bastato essere sinceri. Infatti, il problema – secondo questi fan – non è collegato al fatto che si sia rifatto una vita dopo la relazione con Manuela. Ma l’ex gieffino è accusato di aver mentito a Manuela Carriero fino all’ultimo secondo.

Punzo non se ne resta in silenzio e condivide una serie di sfoghi per rispondere a queste feroci accuse. Innanzitutto, Luciano si dice consapevole del fatto che una relazione nata in un programma televisivo sia più esposta. Pertanto, non ha mai escluso le critiche. L’ex tentatore di Temptation Island fa notare che “se una storia non funziona più non vuol dire che non ci sono sentimenti”.

Per l’ex gieffino semplicemente le storie possono finire. A questo punto, Luciano va avanti con il suo sfogo facendo altre precisazioni legate alla fine della sua relazione con Manuela:

“A volte bisogna prendere una decisione e avere il coraggio di chiudere prima che un rapporto diventi tossico. Io ho preso quella decisione. È meglio avere gli attributi e chiudere o restare in una relazione che diventa tossica e può solo finire male? P.S., prima di poter fare dei confronti si dovrebbero avere tutte le informazioni, non basandosi solo sulla copertina senza avere letto il libro”

Con un altro sfogo, Luciano fa poi presente di sentirsi una persona libera di scegliere se lasciare andare persone e situazioni che lo buttano giù. L’importante, secondo Punzo, è stare bene con se stessi e con le altre persone. Oltre questo, l’ex tentatore è certo di non volersi precludere nulla in questa vita.

Le sue parole non bastano a placare la rabbia dei fan della Carriero, i quali sono convinti che Luciano abbia sempre mentito. Intanto, da parte di Manuela non arriva nessun commento.