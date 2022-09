Luca Salatino al Grande Fratello Vip sta stringendo già dei bei rapporti, in apparenza già abbastanza profondi anche. Tra le persone con cui ha legato di più ci sono Charlie Gnocchi e Elenoire Ferruzzi. Proprio con la seconda oggi ha avuto una chiacchierata bella e sincera. Si sono ritrovati a chiacchierare di esperienze, modi di vivere e passato di uno e dell’altra. Elenoire ha raccontato di aver lasciato un uomo che amava perché si era accorta del suo desiderio di avere figli. Per lei amare una persona vuol dire anche questo, lasciarla libera di realizzare i propri sogni quando sono così grandi.

Si trovano d’accordo su diversi aspetti e punti di vista, poi è arrivata la confessione di Luca Salatino: ha pensato al suicidio. Si è presentato a Uomini e Donne come un ragazzo sì complicato, ma nessuno avrebbe mai immaginato cosa portava dentro. Motivo per il quale tutti dovrebbero imparare a non giudicare una persona dalla copertina. Per fortuna è un periodo superato, ma il fatto che abbia avuto certi pensieri permette di comprendere di più le lacrime che versa per la fidanzata Soraia. Sente di avere finalmente trovato pace, serenità e felicità, ci può stare commuoversi per questo.

I due gieffini si sono confrontati e aperti su argomenti come ansia e depressione. Elenoire ha parlato del suo periodo difficile in cui ha sofferto di depressione, portando all’attenzione anche la cattiva abitudine di certe persone di sottovalutarla e ignorarla. “Se ne parla poco”, ha detto. Salatino ha ammesso di conoscere bene quelle sensazioni e di comprenderle. Ne ha provate di simili anche lui, in particolare Luca ha parlato al GF Vip di ansia:

“Cercare di respingere e abbattere l’ansia è sbagliatissimo, perché la alimenti. Devi accettarla. Anche perché è uno stato d’animo come la felicità, il nervosismo, come la tristezza. Certo sicuramente ti alimenta tante sensazioni che non sono proprio il top… Però è tosta. Mi volevo suicidare io…”

Elenoire concordava con ciò che diceva Luca. Quando lui ha ammesso di aver pensato al suicidio ci sono stati degli istanti di silenzio, poi la Ferruzzi ha aggiunto: “Non lo hai fatto, però”. E la regia ha cambiato inquadratura. Il GF Vip ha censurato il racconto di Luca Salatino sul pensiero di suicidio e la cosa non è affatto piaciuta al pubblico del Web. Soprattutto perché proprio ieri un ex tronista si è tolto la vita a soli 35 anni, e dalle prime informazioni trapelate pare anche per depressione. Argomenti di cui si dovrebbe parlare di più e che invece vengono ancora censurati. Perché?

hanno cambiato regia in un momento molto bello e toccante che c’era tra elenoire e luca e credo che (soprattutto nel mese della prevenzione al suicidio) poteva essere un bel discorso da far sentire a tutte le persone che lo stavano ascoltando… #gfvip — våle????; tananai spaventati (@pagliettina) September 22, 2022

Luca Salatino parla di depressione e dice di aver pensato al suicidio in un momento molto difficile della sua vita e la regia censura.. ieri si è ucciso un ragazzo di 35 anni, ma continuiamo a far finta che non esista questo problema. #GFvip — Zoë (@maryline2514) September 22, 2022