GF Vip, Lory Del Santo scatena il caos: scontro tra Diaco e l’ex Rocco

GF Vip, Lory Del Santo fa polemica: Pierluigi Diaco si scatena contro Rocco Pietrantonio

La presenza di Lory Del Santo al Grande Fratello Vip continua a creare polemiche in tutta Italia. In particolare, negli studi televisivi si nota come l’opinione sia divisa a metà. Da una parte c’è chi trova la partecipazione dell’attrice al reality un errore e dall’altra coloro che invece appoggiano la sua decisione. Ed ecco che proprio per questo motivo arriva un duro scontro tra Pierluigi Diaco e Rocco Pietrantonio. Il giornalista ha alzato il tono della voce a Mattino 5, rivelando di provare schifo per tutta questa situazione. Secondo Pierluigi non si dovrebbe parlare in televisione del dolore che una madre vive per la perdita di un figlio. In particolare, Diaco è convinto che Rocco stia sfruttando il suo ruolo di ex fidanzato per andare in televisione a parlare di Lory. “Mi vergogno da solo”, dichiara a gran voce Pierluigi. Pietrantonio cerca di rispondere alle critiche del giornalista, ma senza successo. Infatti, questa vicenda provoca in Diaco un certo nervosimo.

Lory Del Santo al Grande Fratello Vio divide il pubblico, Diaco: “Mi vergogno da solo”

Qualche giorno fa, Diaco aveva già espresso la sua disapprovazione per la partecipazione di Lory al noto reality. Secondo il giornalista la donna dovrebbe vivere il suo dolore con i familiari e gli amici. “Non è in grado di dire a se stessa cosa ha bisogno. Il dolore ha bisogno di silenzio e rispetto”, dichiara Pierluigi. Diaco rivela di non avercela con Mattino 5, ma chiede di non essere più invitato a parlare della sofferenza che sta provando Lory. “La stiamo usando, mai più parlerò di questo argomento”, continua Pierluigi furioso. Rocco, intanto, è convinto del fatto che la Del Santo voglia vivere questa sua situazione in questo modo, ovvero lavorando. Ma alcuni presenti in studio, come Alessandro Cecchi Paone, non sono d’accordo con l’ex di Lory.

GF Vip, Lory Del Santo: Pierluigi Diaco furioso a Mattino 5

“Provo schifo”, rivela Pierluigi a Mattino 5 riferendosi proprio a Rocco. Già la scorsa puntata, il giornalista aveva dichiarato che trovava la partecipazione di Rocco al talk show poco carina. Sicuramente la partecipazione di Lory al noto reality di Canale 5 sta portando diverse polemiche e pare proprio che la maggior parte degli opinionisti siano convinti del fatto che non avrebbe dovuto prendere parte al programma.