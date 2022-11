Edoardo Tavassi sempre più protagonista alla settima edizione del Grande Fratello Vip. Questa volta nessuno scherzo o battuta pungente: il videomaker romano è stato protagonista di un’accesa discussione con Oriana Marzoli. Tutto è partito da uno scontro tra l’influencer venezuelana e Micol Incorvaia: secondo la sorella di Clizia Oriana non sarebbe davvero interessata all’amicizia con Antonella Fiordelisi e starebbe facendo il possibile per mettere zizzania nel bunker di Cinecittà.

A detta di Edoardo Tavassi Oriana non vorrebbe una pace tra Micol e Antonella e ha chiaramente detto alla Marzoli che la Fiordelisi le è accanto solo ed esclusivamente per via dei suoi due milioni di follower su Instagram. Non solo: per il 37enne la sud americana sarebbe molto furba, ben consapevole delle dinamiche del gioco visto che nella sua carriera vanta numerose partecipazioni a reality show esteri, e pertanto ha rinfacciato alla diretta interessata la volontà di voler cercare una storia d’amore solo per far parlare di sé (in questi giorni si è avvicinata molto ad Antonino Spinalbese).

“Tu avevi quattro uomini. Hai fatto così (puntando il dito, ndr)… Chi ha gli addominali? Lui“, ha detto Edoardo Tavassi al GF Vip. Oriana Marzoli l’ha così preso in giro: “Ma io posso, tu non puoi, mi dispiace“. L’ex fidanzato di Diana Del Bufalo è stato perentorio:

“Preferisco essere brutto e intelligente, tesoro. Preferisco essere brutto, antipatico e intelligente che essere te. Per esporti devi fidanzarti con un uomo qui dentro, sennò chi ti ca*a. O ti fidanzi o qui di te non si parla”

Oriana ha replicato tirando in ballo Guendalina Tavassi, che di recente ha fatto visita al fratello nella Casa più spiata d’Italia attaccando pure Antonella Fiordelisi che ha duramente criticato Edoardo:

“Ma sei tu che parli della donna tutto il giorno, mica io. Ascoltati quando parli. Qui è venuta tua sorella a spiegarti come fare con le donne. Quindi non dirmi che non ne parli, è l’unica cosa di cui parli“

Edoardo Tavassi ha infine preferito lasciare la cucina – dove si è consumata la lite – prendendo definitivamente le distanze da Oriana Marzoli. Sui social network ha voluto però dire la sua Guendalina Tavassi, che non è di certo rimasta in silenzio, storpiando volontariamente il nome Oriana in Ornana:

“Odiosa e cattiva! Ornana che dice a mio fratello che è brutto, che non se lo c**a nessuno, che è stupido. Cioè, dai su, anche meno…Una persona superficiale, che pensa solo all’aspetto fisico e parla solo con quelli che hanno il fisico. Se dobbiamo metterci al suo livello, io le vorrei ricordare di quando assomigliava a quella de Il mondo di Patty…Ma abbiamo un po’ più di intelligenza”

Il riferimento di Guendalina Tavassi è ai numerosi ritocchini estetici ai quali si è sottoposta negli ultimi anni Oriana Marzoli (clicca qui per vedere le foto del prima e dopo). L’ex naufraga dell’Isola dei Famosi tornerà presto al Grande Fratello Vip per un confronto con la bionda gieffina dopo il faccia a faccia con Antonella Fiordelisi?