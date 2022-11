Oriana Marzoli ieri e oggi: le foto a confronto stanno facendo il giro del Web e per un motivo ben preciso. La nuova concorrente del Grande Fratello Vip 7 è nella Casa da pochi giorni e sta studiando i suoi coinquilini. Si sta anche adattando al reality show italiano, che pare sia ben diverso da come viene affrontato all’estero e si sapeva già. Oriana è stata subito presa di mira da Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà e quando ha affrontato la prima i social l’hanno subito presa sotto l’ala protettrice. I reality si nutrono di personaggi come Oriana, lei lo sa e va bene così.

Negli ultimi giorni però Oriana e Antonella si sono coalizzate al GF Vip: sembrano migliori amiche da sempre. Hanno sotterrato l’ascia di guerra e hanno mirato le loro armi verso altri concorrenti, tra cui Micol Incorvaia. La Fiordelisi non sopporta Micol perché lei è l’ex di Edoardo Donnamaria e non si è risparmiata nelle critiche estetiche verso colei che ritiene una rivale. Micol rivale non lo è affatto, però, perché non ha alcuna intenzione di tornare insieme a Edoardo. Ma Antonella, che parla ogni giorni di clip, dinamiche e giochi, ha deciso ugualmente di trattarla come una rivale.

Oriana si sta prestando al gioco di Antonella ed insieme hanno commentato l’estetica di Micol, e non con parole carine. Si sentono più belle di lei, in poche parole, e naturalmente ai social tutto questo non piace. Così hanno tirato fuori foto vecchie di Oriana Marzoli e di Antonella Fiordelisi per dimostrare che anche loro prima della chirurgia estetica erano delle bellezze normali e che se si sentono più belle delle altre oggi è solo grazie al chirurgo plastico.

Dato che è in giro per i reality di tutto il mondo da qualche anno, non è stato difficile reperire le foto prima e dopo di Oriana Marzoli. Le differenze sono evidenti. Si può dire che prima degli interventi fosse un’altra persona: è quasi irriconoscibile. Se vi state chiedendo se Oriana del GF Vip è rifatta la risposta è sì. Ha ritoccato più di qualcosa al viso e ha rifatto il seno. Criticare l’aspetto fisico di un’altra persona è sempre sbagliato, ma quando la critica arriva da chi ha una bellezza artefatta i social si scatenano ancor di più.