L’ira di Jessica Selassié: la vincitrice del Grande Fratello Vip 6, con una Story Instagram, ha reso noto di aver già dato incarico ai propri avvocati di procedere per vie legali nei confronti di coloro che hanno violato la sua privacy raccontando sciocchezze. La principessa, nei giorni scorsi, è finita più volte al centro del gossip del Bel Paese. Evidentemente ha reputato che si sia superato il limite. Da qui lo sfogo, con tanto di promessa di affrontare nei tribunali questioni che da ora in poi non è più disposta a tollererà. Altrimenti detto, zero pazienza su voci infondate sul suo conto. Ma, di preciso, perché è arrivato proprio ora lo sfogo?

A far perdere le staffe alla giovane è stato l’ultimo chiacchiericcio ‘rosa’ che la voleva protagonista di un non meglio precisato flirt con Deddy, uno degli ex allievi di Amici di Maria De Filippi. Una innocente Instagram Story pubblicata sui social aveva innescato la cosiddetta ‘ship’, che Jessica aveva immediatamente smentito con un tanto netto quanto stringato commento: “Ca…ate!”.

Prima del gossip con Deddy, si era mormorato di una presunta liaison con l’attore Simone Bonaccorsi. Pure in questo caso si è trattato di una vicenda senza né capo né coda. E infatti era arrivata la smentita. A ciò va aggiunta l’infinita soap opera con Barù.

Il gossip si è sbizzarrito per mesi sui cosiddetti “Jerù“. Ricami su ricami, con tanto di fumo negli occhi visto che lo chef e la principessa hanno spiegato in tutte le salse di essere amici e nulla più. The end!

Visto il continuo proliferare di voci e chiacchiericci, la giovane ha deciso di agire energicamente e con pragmatismo nelle scorse ore:

“Considerate le vicende e le chiacchiere che mi hanno vista protagonista nelle ultime settimane, ho deciso di tutelare la privacy della mia vita privata. Ho già dato incarico ai miei avvocati di procedere formalmente. Chiunque continuerà a violare la mia riservatezza ne dovrà rispondere davanti alla Legge”.

Al momento Jessica è quindi single e non ha alcuna relazione sentimentale. Lo stesso discorso vale per sua sorella Lulù, pure lei chiacchieratissima dal gossip nostrano. Dopo la fine chiacchieratissima della love story con Manuel Bortuzzo, Lucrezia si sta ancora leccando le ferite. Pure la principessa più giovane, Clarissa, pare che abbia il cuore sgombro. Insomma, le tre princess sono single!