GF Vip Licia e Zequila assaliti dai dubbi su Paola: sussurri e spifferi amari

GF Vip Licia e Zequila assaliti dai dubbi su Paola Di Benedetto. La finale si avvicina tra spifferi e sussurri al vetriolo: “Certi errori si pagano”

Il Grande Fratello Vip 4 è agli sgoccioli. La finale dell’8 aprile si avvicina ed è tempo di bilanci e riflessioni. La sera scorsa è stata Licia Nunez, una delle inquiline più discusse della Casa più spiata d’Italia, a fare il punto sul percorso nel reality. In particolare si è concentrata sul cammino di Paola Di Benedetto, avendo parole non morbide sulla ragazza di Federico Rossi. L’attrice, a colloquio con Antonio Zequila, ha ribadito che la giovane influencer non l’ha mai convinta. La medesima opinione è stata condivisa da Zequila che ha il rammarico di non aver mai visto la compagna d’avventura impegnata nella prova del nove, vale a dire le nomination. L’attore è giunto anche a parlare di errori strategici, definendo poi l’intero cammino dell’ex Madre Natura di Ciao Darwin “neutro”, privo di sussulti.

Zequila: “Un percorso neutro, e non è nemmeno mai andata in Nomination”

“Io Paola non l’ho mai capita, pensa che ho condiviso con lei la stanza per due mesi. Il suo percorso non mi ha entusiasmato”, riflette Licia, arrovellandosi in un rebus di cui non ha trovato la soluzione. Ad appoggiarla c’è Zequila: “Un percorso neutro, e non è nemmeno mai andata in nomination”. L’attore, inoltre, crede di aver fatto degli errori di strategia: “Ho fatto un errore, invece di fare il nome di Sara dovevo nominare Paola, così scoprivamo il pensiero del pubblico.” “Certi errori si pagano”, chiosa Antonio, sconsolato.

GF Vip, finalisti e televoto

La finale si avvicina. C’è chi ha già il pass per raggiungerla – Sossio Aruta e Aristide Malnati l’hanno già staccato – e chi invece dovrà passare per la ghigliottina del televoto. Questa settimana rischiano Antonio Zequila, Paolo Ciavarro e Patrick Ray Pugliese. Uno scontro tra titani della quarta edizione. Tutti e tre sono infatti concorrenti molto quotati e ben visti dal pubblico da casa. Ma qualcuno dovrà soccombere: il verdetto mercoledì prossimo, in prima serata su Canale 5.