GF Vip la regia perde la pazienza, rimprovero ai gieffini: “È vietato”

La Al Grande Fratello Vip, alcuni concorrenti sono stati rimproverati da un autore. Il tutto è accaduto nella serata di ieri, quando improvvisamente la regia ha scelto di intervenire per mettere fine a una conversazione. Pare che i gieffini si stessero confrontando sui giorni trascorsi in albergo, prima dell’inizio del reality. A questo punto, la produzione ha deciso di intervenire, chiedendo appunto ai Vip di evitare di parlare di quanto accaduto prima della loro entrata nella Casa, in quanto al pubblico non interessa. L’autore ha dichiarato, abbastanza infastidito, che erano stati messi al corrente del fatto che è vietato discutere su determinati argomenti. Sembra che questo rimprovero abbia un po’ spiazzato i concorrenti, i quali avrebbero poi cercato di comprendere l’errore. Nel Cucurio, com’è possibile vedere nel filmato, Guenda, Adua Del Vesco e Massimiliano Morra hanno ascoltato il rimprovero. I tre sono apparsi abbastanza perplessi. In particolare, secondo la Del Vesco la produzione ieri era abbastanza nervosa.

GF Vip, i concorrenti rimproverati dalla regia: un autore mette a tacere alcuni gieffini

“Allora ragazzi, non interessa al pubblico sapere dell’albergo e di come era organizzata la vita prima dell’ingresso qua dentro”, così l’autore del reality di Canale 5 è intervenuto. “Vi era stato detto: è vietato”, ha poi concluso. Adua, Massimiliano e Guenda nel Cucurio hanno ascoltato il rimprovero e non hanno potuto non chiedersi cosa stesse accadendo all’interno della Casa. Ovviamente l’avvertimento della regia non poteva non essere notato dai telespettatori più attenti, che hanno immediatamente commentato la vicenda sui social. Di certo, non è la prima volta che accade una cosa del genere, durante questa quinta edizione. La regia ha già ripreso altre volte i concorrenti, in particolare Patrizia De Blanck.

Grande Fratello Vip, arriva un rimprovero da parte degli autori: le reazioni sui social

Il pubblico, che si è diviso a metà sulla questione, ha notato il rimprovero della produzione. Una parte dei telespettatori ha preso questo avvertimento con serietà, mentre un’altra parte ha trattato la cosa con molta ironia. Non si sa, al momento, quali concorrenti abbiano commesso questo errore. Intanto, sono diversi i telespettatori che hanno ancora qualche perplessità sul rapporto di Adua e Massimiliano. A parlare ora ci ha pensato la madre della Del Vesco, in una nuova intervista sul numero di Chi.