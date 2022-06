GF Vip, la reazione delle Selassiè dopo il flop party: replica di “fuoco”

Com’è andato il party di compleanno di Lucrezia “Lulù” Selassié tenutosi qualche ora fa in un esclusivo hotel di Napoli? Secondo i bene informati sarebbe stato un vero disastro, visto e considerato che quasi nessuno degli invitati si è presentato al grande evento mondano. Ma le versioni su questa storia sono discordanti e una delle sorelle, Clarissa in particolar modo, ha deciso di fare chiarezza sulla questione, a modo suo.

In mattina, alcune pagine di gossip come The Pipol hanno iniziato a pubblicare immagini del party di compleanno di Lucrezia (che il 9 giugno ha compiuto 24 anni) immortalando una scena in effetti piuttosto triste. Sulla carta, avrebbbe dovuto essere una grande festa con un sacco di vip presenti, fra cui gran parte degli ex inquilini della casa del Grande Fratello Vip. Ma le cose sono andate in modo un po’ diverso dalle aspettative delle princess.

Già la povera Lulù era stata costretta a spostare la data dei festeggiamenti perché troppi fra i suoi amici le avevano tirato pacco. Quando poi il party ha effettivamente avuto modo di svolgersi non molto è cambiato: alla festa non si è visto quasi nessuno.

The Pipol Gossip ha parlato di “fotografi che vagavano nel vuoto” e anche di un “sontuoso buffet che nessuno ha toccato”. Eppure, stando alle loro stories, le tre sorelle Selassié, Lulù compresa, si sono divertite e pure parecchio. Non c’è da stupirsi, dunque, se oggi Clarissa abbia voluto mettere a tacere le malelingue via social.

Clarissa Selassié risponde ai gossip sul party flop di Lulù

Con una semplice Instagram Stories, la sorella di Lulù ha risposto a tono a tutti i rumor delle scorse ore. La “princess” non ha scritto nulla, ma ha lasciato che a parlare fossero le emojis. “Quando il c…. brucia, la lingua parla” ha di fatto scritto Clarissa, aggiungendo le immagini di un paio di diavoletti pestiferi e di due clown, giusto per rendere la sua reazione alle voci sulla sorella ancora più passivo-aggressive.

Nel frattempo, su Twitter hanno iniziato a spuntare i primi racconti del party da parte dei fan delle sorelle che hanno avuto la fortuna di partecipare alla serata. Alcuni utenti hanno tenuto a smentire le malignità raccontate sulla festa, anche se c’è da dire che i video finiti online, in realtà, sembrano parlare piuttosto chiaro.