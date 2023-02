Notte di addii e ritorni al “Grande Fratello Vip” dopo la 31esima puntata andata in onda ieri 6 febbraio 2023. “La rivolta degli ex” avvenuta ieri sera ha lasciato non pochi strascichi all’interno della casa più spiata d’Italia. L’arrivo di Martina Nasoni, Ivana Mrazova e Matteo Diamante ha acceso nuove dinamiche, segnando, dall’altra parte, l’amara fine per altre. Ma, procediamo con ordine.

Daniele Dal Moro non ha digerito il terzo posto ricevuto in un’ironica classifica sui ‘più sexy della casa’ stipulata da Nicole Murgia ed Oriana Marzoli. Subito dopo la diretta, neanche a dirlo, il gieffino si è lasciato andare ad infiniti monologhi e si è scagliato nuovamente contro la venezuelana. La solfa è stata sempre la stessa: non riesce a fidarsi della Marzoli a causa dei suoi precedenti con Antonino ed Onestini. Ad un certo punto, a dar man forte al giovane veneto è arrivato anche Spinalbese e insieme hanno giudicato non poco velatamente la ‘Reina’ per la sua vita ‘amorosa’ all’interno della casa. Al che, Oriana ha zittito l’ex di Belen: “Ma fatti i ca**i tuoi, sei ridicolo… Fai il profondo, il sensibile ma sensibile di sto ca**o”.

Dopodiché, è arrivato l’ennesimo confronto tra gli ‘Oriele‘. La venezuelana è arrivata al limite e ha deciso di mettere un punto a questo tira e molla infinito. “Visto che è impossibile, non vorrai mai e non succederà mai, ti prego basta. Non ce l’ho con te, finisce qua, non ce la faccio più”, ha sentenziato tra le lacrime Oriana, dopo aver ammesso di provare qualcosa per l’ex tronista. Daniele non è riuscito a credere neanche questa volta alla 30enne e l’ha accusata di voler fare la vittima. Insomma, sembra essere giunta la fine per questa ‘coppia non coppia’. Ma sarà davvero così?

Martina Nasoni contro Oriana Marzoli

Una persona che sicuramente non spera in un lieto fine per gli ‘Oriele‘ è Martina Nasoni. Dopo il suo ingresso in puntata, la vincitrice del ‘Grande Fratello 16’ ha avuto una lunga conversazione con il suo ex fidanzato ed ha ammesso di non tifare per questa coppia. Anzi, la Nasoni trova la venezuela troppo ‘poco sensibile’ per il veronese:

Mi dispiace vederti così sai? Però io dico, se sei consapevole di questa cosa fai un passo indietro e basta. Ti risparmi un sacco di rotture, ti risparmi di passare per una persona che non sei, ti risparmi delle attenzioni da una persona che non ti convince troppo. Se lei non ti convince, non ti convince! Tanto le persone non cambiano, lei non cambia.

E ancora:

Sai cos’è che non ti porta a fidarti di questa persona? Secondo me tu sai che non potrai mai essere compreso da lei su determinati punti di vista. Guarda che è una roba importante questa. Nel senso, tu sai quanto sei stato male e non lo possono capire tutti. Ok alleggerirti e farti sentire spensierato. Ma allo stesso tempo è importante che una ragazza abbia una sensibilità rara per capirti. Puoi solo dirle ‘tesoro mio non c’è niente di sbagliato in te, però non andiamo’. Porta avanti i tuoi pensieri e i tuoi principi. Prima o poi si vede tutto.

#gfvip Oriana l' unica che con l' entrata dell' ex e' stata trattata male, con parole agghiaccianti perche' il GF lo trova in qualche modo divertente. E il peggiore rimane lui senza dubbio. Vola sola. https://t.co/0UvOZHXDzt — Daniela (@Daniela97835326) February 7, 2023

I due si sono conosciuti nel 2019 all’interno delle mura del reality ed hanno avuto una storia naufragata dopo pochi mesi. Ad oggi, entrambi hanno dichiarato di essere solo amici e ‘La ragazza col cuore di latta’ ha affermato di non essere entrata nella casa per tornare con il suo ex ragazzo. Tuttavia, queste parole lasciano intuire altro e i fan di Oriana hanno accusato Martina di voler screditare la loro beniamina per un tornaconto personale. “Lei gli dà ragione buttando schifo su Oriana, strano. Martina cara, non c’è trippa per gatti”, ha ‘cinguettato’ un utente su Twitter.

C’è da dire, però, che lo stesso Daniele è il primo a spendere spesso parole poco carine nei confronti della venezuelana e dei fanatici della ‘coppia’. In una conversazione con l’ex fidanzata l’imprenditore si è espresso molto duramente nei loro confronti: “Continuano a mandare aerei, vorrei buttarli giù”. “Quando ho visto che è arrivato quello per te e hai detto ‘finalmente un aereo senza Oriana’ ho capito che non te ne fregava niente”, la replica di Martina. Delle affermazioni abbastanza ingrate da parte di Dal Moro, che hanno scatenato la furia dei fan.

Antonino rosica di brutto perché senza Oriana è invisibile

Ogni giorno mi domando cosa abbia visto Belen in questo che ha il quoziente intellettivo di una formica #gfvip #oriele https://t.co/kXZ3uCFaGE — pinky (@pin9ky8) February 7, 2023

Comunque Luca che nonostante l’ingresso di Ivana è lì pronto a consolare un’amica lo stimo molto. Spero che Oriana capisca che per Daniele, che la tratta male a giorni alterni, non vale la pena perdere un vero amico. https://t.co/oa8x87rZmf — Susy Rokn (@susy_rokn) February 7, 2023

Ivana e un possibile ritorno con Luca Onestini

Capitolo Luca Onestini e Ivana Mrazova. Dopo la puntata la modella ceca si è confidata a sorpresa con Nikita dicendo che non è entrata al Grande Fratello con la mira di rimettersi con l’ex. Dall’altro lato non ha chiuso le porte a un ritorno in love rivelando di aver avuto addirittura progetti nuziali con lui in passato: “Non so se lui è ancora innamorato. Sicuramente tra noi c’è un bel sentimento che rimane. La nostra storia era bella importante, io pensavo di sposarlo. Capisco tutto, però chiarisco che io non sono venuta qui per rimettermi con Luca, però vediamo. Poi con calma ti dico cosa penso della tua situazione io che ho visto dall’esterno“.

Nikita, contro i pronostici, ha evidenziato le dolci parole spese da Luca per Ivana ed ha fatto notare alla ceca che Onestini potrebbe essere ancora innamorato di lei:

“Non lo so, ma credo che lui sia ancora innamorato di te. Credo di sì lo vedo e penso questo. Lui ha detto parole forti ‘lei è la mia ultima’. Quindi penso che ci sia ancora un forte sentimento. Io spero che stando qua si sistemino le cose tra voi, a prescindere da tutto. Però spero questo, vediamo dai. Perché quando lui ha letto la tua lettera, ho visto nei suoi occhi proprio un desiderio e questa è la cosa importante. A prescindere da quello che è successo in puntata e dal fatto che io sto ancora male per quella situazione. Perché non volevo che succedesse tutta quella roba lì che hai visto”.

Durante la conversazione tra le due donne è poi arrivato Luca ed ha chiesto alla sua ex di seguirlo: “Tesoro vieni qua, non rispondere a questa che ti chiede cose di fuori. Lei è pesantissima, lasciala perdere fidati. Già chiede cose del fuori“