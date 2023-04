GF Vip, la finale: chi ci sarà e chi no (e perché). Parla l’ex vippona

Tutto è pronto a Cinecittà per l’attesissima finale del Grande Fratello Vip, giunta dopo 6 estenuanti mesi alla sua naturale conclusione. Questa sera, lunedì 3 aprile, i concorrenti rimasti in gara si giocheranno il tutto e per tutto per portarsi a casa il trionfo e il tanto ambito premio finale, un montepremi di 100.000 euro dei quali si terranno 50.000 euro (mentre i restanti 50.000 saranno devoluti in beneficienza).

Si è trattato di un’edizione senza precedenti, non soltanto da un punto di vista della lunghezza ma anche delle dinamiche che sono venute a crearsi all’interno della casa. Il GF Vip 7 verrà ricordato, tra le altre cose, per il caso di bullismo di gruppo ai danni di Marco Bellavia, della bestemmia (e relativa squalifica) a tempo di record di Riccardo Fogli ma anche delle querelle di Elenoire Ferruzzi, Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro.

Una stagione del GF Vip talmente controversa e discussa da avere costretto Pier Silvio Berlusconi ad un cambio di rotta e una correzione del tiro in corso d’opera. Alla luce delle polemiche e dell’eccessiva volgarità dei concorrenti, infatti, l’Amministratore Delegato Mediaset ha imposto a Signorini maggior rigore, per non far sprofondare la rete in un trash che già sembrava essere fuori controllo. Ecco dunque perché la finalissima sarà un po’ diversa dal solito.

Chi non sarà presente alla finale del GF Vip 7: parla Elenoire Ferruzzi

Proprio alla luce di quanto detto finora, la produzione si è ritrovata costretta ad applicare una linea dura rispetto alle puntate in diretta. Il GF Vip, infatti, è rimasto “monco” degli eliminati nelle ultime puntate. Alcuni di questi dovrebbero tornare in studio alla finalissima, nello specifico tutti quelli eliminati per volere del pubblico tramite il televoto. Si tratta, in questo caso, di Luca Onestini, Andrea Maestrelli, Antonella Fiordelisi, Davide Donadei, Sarah Altobello, Antonino Spinalbese, George Ciupilan, Wilma Goich, Dana Saber, Charlie Gnocchi, Luciano Punzo, Pamela Prati, Carolina Marconi, Amaryz Perez, Cristina Quaranta e Gegia.

Come confermato da Elenoire Ferruzzi in un recente post su Instagram, né lei né gli altri concorrenti squalificati o auto-eliminati saranno presenti. Non parteciperà alla finale dunque Giovanni Ciacci (eliminato con televoto d’ufficio come la Ferruzzi); assenti anche Edoardo Donnamaria, Daniele Dal Moro, Riccardo Fogli e Ginevra Lamborghini (cacciati per i loro comportamenti); delusione anche per chi si aspettava di rivedere in finale uno dei ritirati, ovvero Luca Salatino, Sara Manfuso, Patrizia Rossetti e Marco Bellavia.