GF Vip Katia senza freni: “Le mando a fanc.., minorenni, cogl..”, i fatti

Recentemente le serate nella Casa più spiata d’Italia non sono state per niente tranquille. Dopo l’accoglienza al veleno di Soleil Sorge a Patrizia Pellegrino e le continue liti tra Sophie Codegoni e Gianmaria Antinolfi ieri sera, 23 novembre 2021, è stata Katia Ricciarelli a generare il caos tra i gieffini. La soprano non le ha mandate a dire ad alcune sue compagne di avventura per un motivo abbastanza futile. Ecco cosa è successo e come ciò ha alterato le dinamiche tra i coinquilini della sesta edizione del GF Vip.

Katia Ricciarelli, una delle protagoniste del GF Vip 6, si è mostrata fin dal primo momento una donna dura e schietta. Nelle prime settimane di permanenza nella Casa è scoppiata una forte lite tra lei e Carmen Russo. Ieri la 75enne ha criticato aspramente la gestione della cena a base di pizza organizzata da Sophie Codegoni e da Jessica e Clarissa Selassiè. Le tre ragazze hanno pregato i coinquilini di allontanarsi dalla cucina e di aspettare a tavola che venissero divise le porzioni della pizza. Questo ha fatto innervosire la soprano, che ha subito detto che secondo lei si tratta di un comportamento esagerato e che se qualcuno rimanesse in cucina non darebbe così fastidio.

La Ricciarelli si è quindi ribellata rimanendo in cucina e incalzando le ragazze:

“Disturbiamo se stiamo qui? Non ho capito. Non cominciamo a fare queste sciocchezze, non siamo bambini, io mi prendo la mia pizza e vado là. Sono stanca di essere trattata come alla mensa del parroco.”

A questo punto ha deciso di prendere un piatto, servirsi da sé e sedersi in un tavolo lontano a mangiare, borbottando.

“Si sono montate la testa adesso, le mando a fare in c**o. Non si può andare avanti così, non possiamo essere dominati dalle minorenni, per vedere i sorrisetti che si fa quella co***ona insieme a Clarissa. Lo odio”.

Non è chiaro se si stesse riferendo a Jessica a o Sophie. Davide Silvestri ha provato a calmare la cantante consigliandole di non usare parolacce, ma questa, pur dando ragione all’attore, ha rincarato la dose:

“Sono stanca, non sopporto più l’ipocrisia. Sono intelligente solo con gli intelligenti, con gli altri divento uno scaricatore di porto.”

A questo punto nella discussione è intervenuta anche la sorella di Jessica e Clarissa, Lulù. Questa si è schierata dalla parte della Ricciarelli, concordando con lei sulla cattiva organizzazione della cena, paragonandola ad una mensa scolastica: “È da quattro ore che stanno cucinando e non è pronto. È incredibile, mi sembra ridicolo.”

Katia ha ribadito:

“Qui vanno messi i paletti ragazzi, non si può andare avanti così, con gente che comanda a vent’anni e ci tratta come degli imbecilli. Se devo aspettare le 10 per mangiare io mi prendo due pezzi di pizza e me li vado a mangiare anche a casa mia! Ma scherziamo? Te la tiro dietro!”

A questo momento a peggiorare la situazione è stata la new entry nella Casa, Patrizia Pellegrino. Questa, forse per smorzare la tensione, ha iniziato a cantare. La 75enne, infastidita, l’ha chiamata e non ha usato mezzi termini:

“Non ti ci mettere pure tu a pigliare per il c**o, Patrizia, cantando la canzone “Volimmoce bene”. C’è poco da fare ironia, sei appena arrivata, meglio che tu stia un attimo a sentire e capire certe dinamiche. Sono due ragazzine e sono cose dirette a me. O stai dalla mia parte o non stai da nessuna parte.”

Con queste parole probabilmente la Ricciarelli ha voluto tastare il terreno e capire che tipo di persona è la Pellegrino. Resta da vedere che da che parte quest’ultima si schiererà e se la cantante combatterà ancora la sua crociata contro le “minorenni”.