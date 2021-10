GF Vip Jo Squillo e Fico ai ferri corti, Bortuzzo si sbilancia su Soleil

Sale la tensione al GF Vip. Le telecamere della Casa più spiata d’Italia hanno ripreso alcuni momenti che stanno alimentando i gossip. Innanzitutto, l’inaspettata lite tra Jo Squillo e Raffaella Fico. L’amicizia tra le due sembra infatti scricchiolare. Proprio nelle scorse ore la cantante e attivista 59enne è stata al centro di un’accesa discussione, che ha coinvolto anche Ainett Stephens. All’interno della Casa circolano infatti insistenti voci sul conto di Jo. Si mormora che lei non possa essere ancora amica di Raffaella e Ainett se si dovesse avvicinare a Soleil Sorge. In più, a quanto pare la Squillo sarebbe stata ormai etichettata dai suoi coinquilini come una persona che non prende mai posizione per comodità.

A questo punto Jo è andata a chiarire con Raffaella, chiedendole se le voci fossero vere. Ll’ex di Mario Balotelli ha annuito, confermandole. Quindi la Squillo le ha fatto notare che non glielo ha mai detto in faccia, cosa che avrebbe dovuto fare in quanto amica. Perdendo la pazienza, Jo ha detto: “Io non sono una donna che va da una persona e dice delle cose, poi vengo da voi per dirne delle altre. Non sono quel tipo di donna”.

Così anche la pacifica attivista ha perso le staffe, per la prima volta da quando dimora nella Casa. Concludendo la discussione ha anche risposto ad Ainett, la quale ha sostenuto che prima o poi dovrà prendere posizione in un contesto del genere. “Non cambio per nessuno”, la secca replica dell’attivista che non ha la minima intenzione di mutare il suo approccio con gli inquilini.

GF Vip, Bortuzzo si pronuncia su Soleil

Ad incuriosire i fan del GF Vip sono state anche alcune parole di Manuel Bortuzzo dette mentre si trovava in Social Room insieme ad Aldo Montano. In particolare, il nuotatore 22enne si è trovato leggermente in difficoltà davanti ad una domanda riguardante Soleil Sorge, alla quale negli ultimi giorni sembra essersi avvicinato.

Manuel ha parlato dell’ex corteggiatrice di Uomini e Donne come “una persona piena di risorse, tutta da scoprire”. Uno ‘sbilanciamento’ che ha accesso ulteriormente il gossip. Quindi ha dovuto rispondere ad una domanda riguardante il suo comportamento con Lulù Selassiè, con la quale di recente si è mostrato molto freddo, scatenando l’ira del pubblico. Il nuotatore si è giustificato dicendo che “è meglio essere un po’ più duri ma veri, che morbidi e falsi”.

A Montano è stato chiesto invece con quale concorrente della Casa si approccerebbe se fosse single. Di fronte ad una domanda così spinosa, lo schermidore ha scherzato senza dare una vera risposta. Il suo cuore batte soltanto per Olga. That’s love!