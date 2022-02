GF Vip Jessica audace: mossa da dentro o fuori con Barù, ma lui la gela

I tempi erano maturi per tentare il cosiddetto “o la va o la spacca”. E infatti Jesscia Selassié si è buttata con Barù, al secolo Gherardo Gaetani dell’Aquila d’Aragona: nel corso della notte tra il 26 e il 27 febbraio, durante la festa a tema Carnevale, la giovane principessa si è esposta come mai prima d’ora con il toscano, arrivando a dirgli chiaramente di provare il forte desiderio di baciarlo. Dopo giorni e giorni di abbracci, sorrisi ammiccanti e infinite ore trascorse assieme, ha così tentato l’affondo da dentro o fuori. Purtroppo non è andata come sperava: di fatto Barù le ha rifilato un due di picche, spiegando in modo dettagliato che per lui “Jess” è un’amica e che non ci sarà qualcosa in più, né al Grande Fratello Vip né fuori dalla Casa più spiata d’Italia.

Il tentativo di stregare Barù si è consumato di notte: Jessica ha raggiunto l’uomo in veranda, buttandosi a capofitto nel tentativo di far scoccare la scintilla d’amore: “Comunque io ti volevo dire che anche se siamo amici, la voglia di baciarti ce l ho”. Una dichiarazione a tutti gli effetti. E Gaetani? Come ha reagito? Chi credeva che ci sarebbe stato un lieto fine romantico si è dovuto ricredere. “E io ho tante voglie”, la replica del gieffino. Insomma una battuta che, in modo soft, ha fatto capire alla ragazza che non ci sarebbe stato alcun bacio. E così è stato.

Dopo quanto accaduto, il nipote di Costantino Della Gherardesca ha avuto un colloquio (riferito da Biccy) con Soleil Sorge, alla quale ha spiegato che, se con la Selassié avesse avvertito qualcosa di forte a livello sentimentale, l’avrebbe già baciata:

“Mi sta tanto simpatica, mi piace passare del tempo con lei. Non c’è quella cosa, non c’è niente con lei, altrimenti è ovvio che l’avrei già baciata. Anche sul fuori, mi piace come amica, ci sto tanto bene insieme. Sì fuori sarebbe ancora peggio. Io non voglio illudere nessuno, con lei faccio soltanto due battute. Quando ci abbracciamo mi piace perché è un contatto umano, ma abbraccio nello stesso modo anche te. Questo intendo che si tratta di affetto anche con te. Anche se mi piacesse datemi tempo cavolo. Se mi fosse piaciuta se avrei già fatto qualcosa? Subito. Che scatole, devo anche parlare del perché non voglio questa roba da”.

Da un lato Barù ha mostrato stizza, lasciando intendere di non gradire la pressione che si è generata attorno alla faccenda, dall’altro, nel passaggio relativo al significato che dà agli abbracci, ha ribadito in modo inequivocabile che il rapporto con “Jess”, per lui, è circoscritto all’amicizia.

Gaetani, oltre ad aver scambiato delle opinioni con Soleil, ha avuto modo di parlare con Lucrezia ‘Lulù’ Selassiè. Anche a lei ha ribadito di non vedere un futuro con la sorella, se non in amicizia. Ha comunque voluto sottolineare il forte affetto e la grande stima che prova nei confronti di Jessica. Proprio per questo non ha intenzione di illuderla, facendole credere che possano realizzarsi scenari che non accadranno: