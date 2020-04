GF Vip parla Ivan: “Paola fedele a Rossi. Sonia? Non ho parole, credetemi”

GF Vip parla Ivan Gonzalez: “Paola fedele a Rossi”. Poi un fiume in piena contro Sonia Pattarino: “Ecco perché ci siamo lasciati… Non ho parole, credetemi”

Ivan Gonzalez torna a parlare dopo la sua avventura al Grande Fratello Vip e si scaglia senza mezzi termini contro l’ex Sonia Pattarino, con la quale ha vissuto una breve love story dopo il programma Uomini e Donne. Non solo: l’ex tronista spagnolo ha speso parole anche per alcuni concorrenti del reality più spiato d’Italia. Miele per la vincitrice. “Giusto il suo trionfo. Paola Di Benedetto è una ragazza sincera e leale. Ha fatto un bellissimo percorso. Non ha creato pettegolezzi ed è stata fedele al suo fidanzato Federico Rossi fino alla fine. Questo il pubblico lo ha apprezzato”, ha dichiarato a Novella 2000. Parole di stima anche per Andrea Denver, che appena uscito dalla Casa dopo la finale lo ha subito contattato. Il dente avvelenato invece è nei confronti di Sonia. E in parte, pure per Carlotta Maggiorana, la Miss che lo ha battuto al televoto.

Ivan e l’eliminazione al GF Vip: “Carlotta Maggiorana? Più dici che vuoi uscire dal gioco, più ti fanno restare. Robe da matti, direi”

Ivan sulla sua eliminazione al GF Vip: “Ero al televoto con Carlotta, ex Miss Italia. Lei era molto amata dal pubblico. Ha un figlio, un marito, rispecchiava più la realtà del telespettatore. Diceva di voler tornare a casa, piangeva continuamente. Chi vota è così: più dici che vuoi uscire dal gioco, più ti fanno restare. Robe da matti, direi”. Chi piange nei reality lo fa per strategia? “Esattamente! Sono strategie che utilizzano quasi tutti i concorrenti per impietosire l’audience”. Si passa al capitolo Sonia: “Si è comportata malissimo nei miei confronti. Ha iniziato a sputare veleno sui social, alimentando l’ostilità della gente verso di me… Ha detto tante bugie […] Forse cercava visibilità? Sono situazioni che per me sono semplicemente inaccettabili”. Ma non è finita qui.

Ivan, ruggini profonde con Sonia

Perché è finita la love story dopo UeD? “Sonia ha 32 anni, era pronta per avere figli e famiglia, a differenza mia che non me la sento ancora. Era troppo gelosa, possessiva”. In che senso? “Quando facevo serate nei locali si lamentava che le fan si avvicinavano a me. Ma dico: ti sei fidanzata con un ragazzo che lavora con l’immagine, lo hai conosciuto in tv. Non pensi che sia normale che le ragazze chiedano un selfie o un abbraccio quando mi incontrano? Non ho parole, credetemi.”