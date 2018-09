GF Vip inizia stasera: a mezzanotte alcuni Vip entreranno nella Casa

Grande Fratello Vip inizia stasera: a mezzanotte si accende la diretta su Mediaset Extra

Il Grande Fratello Vip inizia ufficiosamente stasera, domenica 23 settembre. Come rivelato dalla produzione del reality show durante la conferenza stampa di presentazione, alcuni concorrenti entreranno nella Casa questa sera, a mezzanotte. Il loro inizio non sarà dei più facili: entreranno infatti nella Caverna, la parte più scomoda dell’abitacolo. Per seguire tutto basterà sintonizzarsi verso mezzanotte su Mediaset Extra, il canale dove sarà visibile assistere per tre mesi alla diretta 24 ore su 24. Domani sera, lunedì 24 settembre, Ilary Blasi e Alfonso Signorini presenteranno la prima puntata della terza edizione del programma. Nel corso della serata entreranno altri personaggi famosi: ma chi varcherà per primo l’ingresso di Cinecittà? Al momento non è chiaro, per scoprirlo non resta che attendere questa sera quello che accadrà sul canale 34 del digitale terrestre.

Lunedì sera scopriremo la decisione di Lory Del Santo

Nel corso della prima puntata del Grande Fratello Vip scopriremo la decisione di Lory Del Santo. La soubrette aveva firmato il contratto per partecipare alla trasmissione a luglio ma poi ad agosto è morto il figlio Loren. Nonostante questa grave perdita Lory è pronta a rispettare l’accordo preso e a diventare a tutti gli effetti una concorrente del GF Vip. Mediaset ha accolto la sua richiesta ma la decisione finale della Del Santo verrà comunicata da Ilary Blasi solo lunedì 24 settembre.

Chi sono i concorrenti ufficiali del Grande Fratello Vip

I concorrenti della terza edizione del Grande Fratello Vip sono: Walter Nudo, Lisa Fusco, Stefano Sala, Giulia Salemi, Silvia e Giulia Provvedi (che gareggiano come concorrente unico), Francesco Monte, Benedetta Mazza, Martina Hamdy, Ivan Cattaneo, Fabio Basile, Elia Fongaro, Jane Alexander, Andrea Mainardi, Eleonora Giorgi, Enrico Silvestrin, Valerio Merola, Daniela Del Secco D’Aragona.