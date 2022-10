GF Vip, immuni e nominati: tutto truccato? Lo sfogo di Attilio Romita

Pesante insinuazione di Attilio Romita al Grande Fratello Vip. Dopo la nona puntata del reality show, andata in onda su Canale 5 lunedì 17 ottobre, l’ex mezzo busto del Tg 1 è finito di nuovo in nomination. Con lui Antonino Spinalbese, Cristina Quaranta, Sofia Giaele De Donà, George Ciupilan, Alberto De Pisis. Nomination che non hanno toccato però alcuni concorrenti, definiti immuni a seguito di alcune votazioni.

Immunità che spesso viene data sempre agli stessi personaggi: tra gli intoccabili sembra esserci Charlie Gnocchi. Questa settimana il fratello del comico Gene è stato salvato da Orietta Berti mentre la volta precedente è stata Sonia Bruganelli a togliere il gieffino dal rischio nomination. Una situazione che non sembra andare giù ad Attilio Romita.

Il confronto tra Attilio Romita e Charlie Gnocchi

Parlando proprio con Gnocchi Attilio si è lasciato andare ad un lungo sfogo lasciando intendere che la produzione del Grande Fratello Vip abbia dei concorrenti preferiti:

“Li mettono tutti con l’immunità, tutti ogni volta li coprono. Appena vedono che uno di loro sta a rischio, li mettono con l’immunità. E noi ci dobbiamo scannare”

Il giornalista e conduttore ha aggiunto piuttosto arrabbiato:

“Charlie, se non ti avessero messo con l’immunità tu eri già fuori da qua. Invece, siccome sei stato bravo e hai tessuto una rete di relazioni utili ed efficaci a te se fai una ca***a ti mettono l’immunità e sei a posto. Io le ca****e non le ho fatte e mi mettono in nomination. Dimmi tu qual è la logica. È la terza nomination, tu sei andato solo una volta mentre io sono già andato tre volte”

Attilio Romita furioso al Grande Fratello Vip

Non è la prima volta che Attilio Romita si lamenta per le dinamiche della Casa più spiata d’Italia. In una puntata, in diretta, ha rimproverato Alfonso Signorini per il fatto di non aver chiesto un suo parere sul caso Pamela Prati-Mark Caltagirone, tra gli argomenti caldi di questa edizione.

Tra l’altro Attilio Romita ha preso solo due voti al GF Vip: è stato nominato da Patrizia Rossetti ed Elenoire Ferruzzi. A prendere più voti è stata Sofia Giaele De Donà (5 nomination) ma gli autori hanno scelto di mandare al televoto più persone.

Nello specifico Cristina Quaranta ha preso tre nomination mentre Romita, George Ciupilan e Alberto De Pisis solo due. L’ex fidanzato di Belen, Antonino Spinalbese, è finito al televoto grazie a Nikita Polizon, eletta la favorita del pubblico lunedì 17 ottobre, che ha avuto la possibilità di nominare direttamente uno dei suoi coinquilini.

Nella puntata di giovedì 20 ottobre uno dei sei eliminati dovrà abbandonare definitivamente il bunker di Cinecittà e raggiungere in studio Giovanni Ciacci, Gegia e Ginevra Lamborghini.