GF Vip, il web denuncia piani segreti e in Casa: “Soleil ha avvelenato tutti”

Si sa un reality show come il Grande Fratello Vip può creare una serie di polemiche, ma quest’anno si parla troppo spesso di accordi e piani segreti. Mentre all’interno della Casa Soleil Sorge viene accusata di aver avvelenato tutti, fuori sul web il pubblico denuncia particolari dinamiche. Ad esempio, su Twitter in molti lamentano una serie di situazioni strane in cui i Vip si ritroverebbero a violare il regolamento del programma senza essere ripresi dagli autori. Entrando ancora di più nel dettaglio, i telespettatori si dicono stufi del fatto che alcuni gieffini parlerebbero tra loro a bassa voce, sotto le coperte oppure stando addirittura senza microfoni.

“Gli altri anni non ci si poteva parlare all’orecchio e non si poteva stare senza microfono”, scrive qualcuno sui social network. C’è chi parla di “anarchia” all’interno del reality show. Pertanto, il pubblico sta chiedendo di prendere dei provvedimenti, in quanto i Vipponi potrebbero organizzare degli accordi segreti per le varie puntate. I telespettatori si sentono presi in giro, anche perché si pensa che i concorrenti di questa sesta edizione, proprio così, si mettano d’accordo per preparare al meglio le nomination.

Ma questo non è l’unico particolare di cui si sta discutendo attualmente sui social. Al GF Vip 6 Soleil Sorge è sicuramente una concorrente molto discussa. Più che fuori, i problemi per lei nascono appunto all’interno della Casa di Cinecittà. A contestarla sono gli stessi coinquilini e, dopo il “bicchiere gate”, arriva la “carne gate”. Questa volta, viene accusata di aver avvelenato i suoi compagni d’avventura.

Durante la serata di ieri, il programma di Alfonso Signorini ha concesso ai gieffini di organizzare una serata a tema. Dopo aver indossato i vari costumi, è arrivato per loro il momento di preparare la cena. Alcuni concorrenti, soprattutto Jessica Selassié, accusano Soleil di aver intenzionalmente preparato carne cruda per ‘avvelenarli’.

Sembra una fesseria, eppure la principessa appare davvero convinta della cosa. A detta sua, la Sorge avrebbe cucinato la carne al barbecue facendo in modo che restasse un po’ cruda. Questo suo gesto avrebbe poi provocato un certo malessere tra i concorrenti che hanno mangiato. Soleil non è l’unica a finire sotto accusa. Infatti, sarebbe accusata anche Sophie Codegoni.

Nonostante ciò, Jessica avrebbe pensato di dare la colpa solo alla Sorge per quanto accaduto. A parlare a favore delle due gieffine ci pensa Alex Belli, il quale fa notare che c’erano dei pezzi di carne bruciata. Sui social è possibile capire quanto sta accadendo attraverso il Tweet di un telespettatore, che trova il tutto assurdo.

“Jessica sta accusando Soleil di aver avvelenato tutta la Casa perché ha tolto la carne dalla carta stagnola per farla cuocere sul barbecue che è rimasta cruda. L’ennesima assurdità”

Domani sera, nel corso della nuova puntata, Signorini potrebbe trattare l’argomento per far luce sulla situazione. Ovviamente, la maggior parte dei telespettatori non crede assolutamente che Soleil volesse ‘avvelenare’ i suoi compagni d’avventura. Infatti, molti sono sicuri che questa sia una forte accusa.