GF Vip, il collage di Basciano che bacia Jessica: l’ira di Sophie Codegoni

Nelle scorse ore su Twitter, qualche utente in vena di fare il simpaticone, ha pubblicato una foto in cui si notano Jessica Selassiè e Alessandro Basciano, entrambi protagonisti del Grande Fratello Vip 6, intenti quasi a sfiorarsi le labbra con un bacio psassionale. Lo scatto è frutto di un collage creato ad hoc per punzecchiare, non si sa per quali motivi precisi, l’ex volto di Temptation Island e la sua fidanzata Sophie Codegoni. Infatti, chi ha realizzato il quadretto premurandosi di infilarci dentro la principessa ‘Jess’ ha piazzato come didascalia alla foto delle emoticon di un pagliaccio e l’hashtag #basciagoni, nomignolo affettuoso usato dai fan di Sophie e Alessandro per citare i loro beniamini. Ebbene, la Codegoni come ha preso la trovata? Per nulla bene.

“Pagliaccia io che me lo bacio davvero o pagliaccia tu che devi creare un collage con Photoshop per immaginare un momento che non avverrà mai?”, ha tuonato Sophie nel commentare il collage di dubbio gusto. Una risposta assai piccata che ha lasciato intendere a chiare lettere che lo scherzetto non lo ha digerito per nulla. Hanno invece preferito lasciare correre Basciano e Jessica, che hanno optato per il silenzio.

Pagliaccia io che me lo bacio davvero o pagliaccia tu che devi creare collage e Photoshop per immaginare un momento che non avverrà mai????????????????? — Sophie Codegoni (@Sophie_codegoni) June 26, 2022

GF Vip 6, rapporti raffreddati tra Jessica e Sophie

All’interno della Casa più spiata d’Italia, Sophie e Jessica hanno stretto quella che pareva un’amicizia solida, destinata a durare anche fuori dal loft di Cinecittà. Tuttavia, quando il reality show ha chiuso i battenti, i rapporti tra le due giovani si sono raffreddati. Non è chiaro se ci sia stato qualche attrito oppure se il legame è andato un poco sfilacciandosi semplicemente per gli impegni differenti delle due ragazze.

Procede invece a gonfie vele la love story dei #basciagoni. E pensare che quando scoccò la scintilla al GF Vip, in pochi credettero che si trattasse di una storia che potesse durare.

Molti erano sicuri che la liaison fosse stata imbastita a favor di telecamere e che non avrebbe avuto alcun futuro. Al momento sta accadendo ciò che gli scettici non pensavano possibile, ossia che la relazione naviga in ottime acque tanto che i piccioncini, di recente, hanno persino parlato di eventuali nozze e figli. Non subito ma in un domani perché no, hanno bisbigliato…