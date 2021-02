Cosa sta succedendo sul profilo Instagram di Elisabetta Gregoraci? Nell’ultima ora sono comparse delle strane, anzi stranissime stories contro tutti gli altri ex concorrenti della Casa. Inizialmente sembrava come se Elisabetta fosse stanca di essere messa in mezzo tra Pierpaolo Pretelli e Giulia Salemi. Poi è sembrato che volesse scherzare su Francesco Oppini, anche se non è stato fatto il suo nome ma il riferimento era chiaro. Ma i fan hanno subito capito che non poteva essere Elisabetta a scrivere, per diversi motivi. Qualcuno ha anche notato il modo di scrivere diverso. Anche semplicemente per le lettere accentate che la Gregoraci metterebbe con gli apostrofi – per comodità -.

Ma soprattutto visto il clima che ha investito il Grande Fratello Vip, dentro e fuori la Casa, per il grave lutto di Dayane Mello, non sembrava il giorno adatto per dedicarsi al gioco. O peggio ai giochetti. E in effetti su Instagram i fan di Elisabetta e i Gregorelli hanno fatto sapere che il profilo Instagram della Gregoraci è stato hackerato. Quindi non è stata la conduttrice in prima persona a fare le stories contro tutti i suoi compagni d’avventura. Qualcuno si sarebbe intrufolato nel suo profilo.

Il presunto hacker non ha risparmiato nessuno. Il primo messaggio pubblicato è stato questo: “Ciao ragazzi ho raggiunto il limite… Adesso tolgo i ‘paletti’. Da oggi parlo io”. Dunque Elisabetta sembrava pronta a dire qualcosa contro Pierpaolo e Giulia, ma la seconda storia invece ha avuto come obiettivo un altro Vippone. Ovvero Oppini: “Indovina chi è quel finto amico, che ti tiene buona solo per venderti le macchine”. Il nome di Francesco non c’è, ma è chiaro che si parli di lui visto che proprio lui per lavoro vende automobili. E non è finita qui.

Nelle stories sospette della Gregoraci è stata pubblicata anche una foto sfocata insieme a un’altra donna, che sembra essere Matilde Brandi. Su questa foto è stata inserita questa frase: “La vera amicizia è una cosa ben diversa”. E cosa avranno mai detto invece di Giacomo Urtis e Sonia Lorenzini? Con l’emoji di un serpente ha scritto che queste persone vanno sempre in coppia. E poi ancora su Enock: “Smetti di scrivermi… Altrimenti pubblico tutto quello che mi scrivi”.

Visto che i fan della Gregoraci hanno scritto su Twitter che il profilo è stato hackerato, allora tra le stories è apparso un nuovo messaggio. In questo si legge che se nel 2021 una persona dice ciò che pensa non vuol dire che il profilo venga hackerato. Arriveranno ulteriori spiegazioni nelle prossime ore? Se il profilo è davvero stato hackerato, allora appena Elisabetta Gregoraci riuscirà a recuperarlo parlerà in prima persona di ciò che è accaduto. Se le sarà permesso farlo subito…

Un’altra ipotesi tira in ballo infatti Le Iene: i fan hanno scovato infatti un commento di Nicolò De Devitiis sotto a una foto di Marzia, la sorella di Elisabetta. Sarà quindi tutto uno scherzo delle Iene?

RAGA NON È LEI GUARDATE GLI ACCENTI SULLE E

(lei li fa così -E’-)#gfvip #gregorelli pic.twitter.com/zSzU7c7cno — nora (@dockyard_) February 4, 2021