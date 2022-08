GF Vip, grane per Signorini: come voteranno per le elezioni i gieffini

Un doppio problema per Alfonso Signorini e il suo Grande Fratello Vip 7 per ‘colpa’ delle elezioni. Forse ancora il pubblico di Canale 5 non ci aveva pensato, ma sicuramente il conduttore ha avuto modo di riflettere sul da farsi: sarà concesso ai Vipponi di votare? È ovvio, questo è un loro diritto. Ma come faranno a esprimere il loro voto per le elezioni politiche del 25 settembre 2022? Come fa notare Giuseppe Candela su Dagospia, si presentano per Alfonso ben due problemi. Innanzitutto, va precisato che l’inizio della nuova edizione del reality show del prime time di Canale è previsto per lunedì 19 settembre 2022.

Durante la prima serata, come accade in ogni stagione, entreranno i primi concorrenti, seguiti dal resto del gruppo nella seconda puntata. Entrambi gli appuntamenti, però, precedono appunto le elezioni in Italia. Sebbene le normative legate al Covid-19 siano state allentate, restano comunque valide. Pertanto, come è successo lo scorso anno, tutti i Vipponi dovranno rispettare il periodo di quarantena, che dovrebbe essere di circa cinque giorni, prima di varcare la celebre porta rossa della Casa di Cinecittà.

E fino a qui tutto procederà normalmente, in quanto il reality show è ormai abituato a gestire questa situazione. Ma come faranno poi i concorrenti del GF Vip 7 a votare per le elezioni politiche del 25 settembre 2022? Ebbene, dopo soli sei giorni dal debutto, i gieffini potranno uscire dalla Casa per andare a votare nelle loro rispettive città. Va considerato, però, che per rientrare dovranno nuovamente fare la quarantena. E questo rappresenterebbe per Signorini un bel grattacapo da risolvere.

Il discorso è valido sia per i concorrenti che varcheranno la porta rossa il 19 settembre, sia per quelli che arriveranno il 22 settembre. Questo non è l’unico ostacolo che Alfonso dovrà affrontare in questa nuova edizione, sempre per via delle elezioni. Salvo cambiamenti, il reality show andrà in onda con il doppio appuntamento anche quest’anno: lunedì e giovedì sera.

Nella seconda serata della settimana dovrà sfidare il confronto più atteso del momento, come fa notare anche Dagospia, ovvero quello tra Enrico Letta e Giorgia Meloni. Il momento andrà in onda nella prima serata di Rai 1.

Come gestirà il tutto? Bisogna attendere per scoprirlo. Intanto, un nome che nelle scorse ore circolava sul web come probabile nuovo concorrente pare non sia presente nel cast. Si tratta di Umberto Smaila, il quale “non figurerebbe nella famosa lista stilata da Signorini”.

Tra i volti che probabilmente saranno protagonisti di questa nuova edizione, per ora, ci sono: Giovanni Ciacci, Sarah Altobello ed Elenoir Ferruzzi. Il primo è, al momento, l’unico nome confermato.