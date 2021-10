GF Vip, Goria parla di diffida a Vera Miales: l’ipotesi, lei reagisce così

Amedeo Goria starebbe pensando di diffidare Vera Miales. Lo avrebbe detto nella notte al Grande Fratello Vip 6, stando ad alcuni tweet comparsi durante la diretta. Su Twitter i fedelissimi del live h24 non ne perdono una e sono sempre pronti a commentare insieme agli altri utenti ciò che succede nella Casa. A quanto pare, stanotte Amedeo non avrebbe nascosto una certa preoccupazione all’idea di avere un figlio da Vera Miales. Il motivo? La sua età: quando il bimbo spegnerebbe la prima candelina, Amedeo avrebbe 68 anni. Si sentirebbe più un nonno che un papà. Il suo pensiero è corso anche alla reazione di Guenda e Gian Amedeo, i figli nati dal matrimonio con Maria Teresa Ruta.

Goria è molto preoccupato anche per questo, pare infatti che Guenda non veda di buon occhio la relazione con Vera Miales. Già stanotte Amedeo ha manifestato il desiderio di volere un confronto con il suo agente e con Vera. Secondo alcuni su Twitter, però, Goria vorrebbe chiedere al suo agente di diffidare Vera Miales. Solo un’ipotesi al momento, non ci sono video di questa dichiarazione né virgolettati. Inoltre non ne sta riparlando stamattina. Tra l’altro potrebbe aver parlato di diffida qualora la gravidanza non fosse reale e Vera ne starebbe approfittando. Insomma, non c’è certezza per ora.

Poco fa Amedeo si è confrontato con Soleil Sorge nella Casa. Soleil gli ha fatto qualche domanda e lui ha confermato di voler parlare con il suo agente e anche con Vera. Così Goria ha confermato i suoi dubbi:

“Quello che mi ha sorpreso è che fino all’11 settembre noi abbiamo avuto il telefono, lei non mi ha mai detto nulla. Neanche un mese fa. Può anche darsi sia vero, l’unica cosa che stona un po’ è che non mi ha mai detto nulla fino all’11 settembre, di timori. Tecnicamente però tutto è possibile”

Soleil ha messo sul tavolo la possibilità che Vera Miales abbia una relazione con un altro uomo. Amedeo ha escluso questa ipotesi. Per quanto riguarda i tempi, comunque, potrebbero coincidere con una gravidanza. I primi di agosto sono stati via insieme e si sono visti l’ultima volta i primi giorni di settembre, prima che lui iniziasse la quarantena per il GF Vip. Goria è anche tornato sull’argomento età, per il quale non se la sentirebbe di avere un figlio oggi. “Più per lui, ha un papà nonno”, ha aggiunto.

Di fronte a tutto questo, sta stupendo la reazione di Vera Miales: tutto tace sul suo profilo Instagram. Di solito è sempre molto attiva durante le puntate e dopo, ieri sera infatti ha postato dei video del momento del verdetto del televoto. Poi nulla più, né un messaggio né altro. Eppure il gossip non è cosa da poco, visto che si parla di una possibile gravidanza e del possibile futuro papà all’oscuro di tutto. Lei magari avrebbe preferito annunciarlo in maniera diversa, certo è che fino a pochi giorni fa ha sempre commentato ogni passo di Amedeo Goria al GF Vip. Per questo il suo silenzio oggi non è passato inosservato.