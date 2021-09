GF Vip, Goria marpione? “Signorini è contento”. Parla anche la fidanzata

Amedeo Goria è senza ombra di dubbio uno dei personaggi più discussi, e non per i motivi più nobili, di questa edizione del Grande Fratello VIP. L’ex marito di Maria Teresa Ruta sta infatti dando per molti il peggio di sé, particolarmente nei confronti di una concorrente della casa, la bella Ainett Stephens.

I telespettatori hanno assistito in più di qualche occasione a delle attenzioni decisamente inopportune da parte di Goria verso la soubrette. Il presentatore ha allungato le mani fin troppo spesso, per di più senza il consenso della Stephens. Il popolo del web è subito insorto contro il suo atteggiamento, mentre alla modella è servito qualche giorno per poter allontanarsi dalle grinfie dell’uomo. “Diamoci una calmata” queste le parole della Stephens, che ha così voluto mettere qualche doveroso paletto fra lei e il coinquilino.

Com’è ovvio, ci si è chiesti quale sia stata la reazione da parte della fidanzata di Goria, la 36enne Vera Miales, a questo tipo di attenzioni così esplicite. In un primo momento, l’attuale compagna di Goria ha pubblicato una serie di Stories contro la concorrente, accusata di aver provocato il compagno e, in parallelo, contro lo stesso Goria, reo di averle fatto fare “la figura della cornuta”. Successivamente, Vera Miales ha concesso un’intervista a Fanpage difendendo il conduttore e sottolineando quanto il siparietto del cambio delle mutande fosse stato un semplice segno di ingenuità:

Non lo sto giustificando, è un gesto sbagliato, anzi sbagliatissimo, non avrebbe dovuto farlo. Ma non lo ha fatto con perversione. La gente ormai lo vede come un pervertito, ma lui non l’ha fatto con lo scopo di farsi toccare o vedere. È stato ingenuo, non ci ha pensato. Fa anche tanti gesti carini per tutti, ma nessuno ci fa caso.

Ma non è certo finita qui. Già, perché nelle scorse Amedeo Goria ha fatto agli altri concorrenti della casa più spiata d’Italia una dichiarazione sul suo comportamento che ci ha lasciati senza parole.

Amedeo Goria accusa Signorini e la produzione di averlo spinto a fare il marpione

Il conduttore ha raccontato senza troppi filtri che a fare pressioni per l’emergere di determinati tipi di dinamiche da parte sua all’interno della casa sarebbe stato lo stesso conduttore del reality. “Signorini mi ha detto che loro sono contenti se faccio il seduttore, il corteggiatore” ha dichiarato Goria, scaricando dunque il barile sulla produzione. Sarebbe stata dunque una scelta dei piani alti di Mediaset di farlo dormire insieme ad Ainett Stephens, proprio per cercare di creare un caso ad hoc sui suoi grattini indesiderati. Sarà vero?