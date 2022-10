GF Vip, Giulia Salemi e i vecchi rancori con Ciacci: risposta perfetta

È possibile che i telespettatori meno attenti e “sul pezzo” si siano persi il fatto che, all’interno dello studio del Grande Fratello Vip, ci sono oggi due personaggi che in passato hanno vissuto tensioni e dissapori. L’ex concorrente Giovanni Ciacci aveva infatti avuto molto da ridire in tempi non sospetti sulla carriera di Giulia Salemi, che è oggi impegnata nel reality di Alfonso Signorini come commentatrice social.

Giovanni Ciacci (che, si sa, ha sempre una parola buona per tutti) aveva tempo fa criticato non soltanto Giulia Salemi, ma anche i suoi colleghi e amici Tommaso Zorzi e Giulia De Lellis. L’opinionista e ex protagonista di Detto Fatto aveva detto che i tre diretti interessati sarebbero stati delle meteore, dopo aver vissuto il loro periodo più florido sempre sulla bocca di tutti.

Va detto che i fatti hanno smentito Ciacci! Giulia De Lellis, pur sparita dalla tv, è ancora molto attiva come influencer. Tommaso Zorzi ha trovato la sua realizzazione su Discovery+, con Drag Race e Tailor Made. Giulia Salemi, beh, è oggi una delle ospiti fisse del salotto di Signorini nel seguitissimo reality show di Canale 5.

La stessa Salemi, a proposito, ha avuto la possibilità di rispondere alle passate dichiarazioni di Ciacci in una recente intervista. Parlando a Mario Manca di Vanity Fair, la “Persiana” ha detto la sua in merito, dando a Ciacci (che si è reso protagonista di atteggiamenti indegni verso Marco Bellavia) la migliore delle risposte possibili. Una replica chiara, diretta e di gran classe, che ha asfaltato un hater con il quale non sembra voler avere molto a che fare. Ecco le sue frasi a proposito:

“Sono una persona che perdona: andare contro Giovanni adesso sarebbe sparare sulla croce rossa: sarebbe troppo facile attaccarlo in puntata o fare delle battute, non ne vale la pena. Vado oltre: penso che si sia qualificato da solo. Ha preso 3 esempi di persone non certo scomparse: io, Tommy e la De Lellis siamo forse quelli che lavorano di più. E poi penso che vedermi in studio, in prima serata, alla mia postazione mentre lui è seduto tra gli eliminati sia già una risposta.”

Giulia Salemi-Giovanni Ciacci 1 a o, insomma. Con le sue parole, la soubrette ha asfaltato il concorrente del GF Vip 7, che dopo la figuraccia all’interno della casa potrebbe non aver vita facile in televisione, una volta terminato il reality. Nella stessa intervista, tra l’altro, la Salemi ha avuto la possibilità di commentare un rumor circolato nei giorni scorsi. Si era infatti detto che avrebbe potuto presto diventare opinionista della trasmissione condotta da Signorini. A riguardo, Giulia Salemi ha dichiarato: