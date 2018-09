GF Vip, Giulia Salemi dichiara: “Non comprometterò la mia purezza in TV”

Grande Fratello Vip, Giulia Salemi prima del suo ingresso nella Casa dichiara: “Non comprometterò la mia purezza in TV”

Giulia Salemi sarà quest’anno tra i protagonisti della prossima edizione del Grande Fratello Vip (condotta da Ilary Blasi e Alfonso Signorini). Cosa si aspetta Giulia da questa esperienza? Quali sono i suoi obiettivi e quali invece i suoi dubbi? Ebbene, l’ex concorrente di Miss Italia, come riportato nell’ultimo numero in edicola del settimanale Oggi, sembrerebbe avere già ben chiaro il suo percorso. “Da persiana preservo i miei valori e non comprometterò la mia purezza in TV” ha infatti dichiarato la Salemi che, al Grande Fratello Vip, farà di tutto per non cedere a quelli che lei stessa ha definito “Gli istinti della carne”.

Giulia Salemi al Grande Fratello Vip: “Non svenderò gli istinti della carne alla mercificazione mediatica”

Chiunque sperava di vedere Giulia Salemi protagonista di una passionale love story al Grande Fratello Vip, per il momento, dovrà riporre i propri desideri in un cassetto. “Nessuno mi crede, ma per me il corpo è quanto di più sacro esista. Anche al GF Vip, di cui sarò concorrente, non svenderò gli istinti della carne alla mercificazione mediatica” ha difatti affermato la Salemi a tal proposito. “La bella Giulia” come scritto poi nella rubrica Pillole di Gossip “Farà della sua presunta verginità il suo cavallo di battagli al Grande Fratello?”. Per scoprirlo, ovviamente, non ci resta che aspettare.

Grande Fratello Vip: in bilico la partecipazione di Francesco Monte

Uno dei concorrenti del prossimo GF Vip che molto sta facendo discutere all’interno Mediaset pare che sia proprio Francesco Monte. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, pare che dopo lo scandalo canna-gate qualcuno abbia avuto da ridire in merito alla sua partecipazione a quest’altro reality. L’ex tronista, alla fine, riuscirà ad avere la rivincita tanto agognata dopo il ritiro anticipato dall’Isola dei Famosi? Niente di ufficiale pare che sia ancora stato deciso.