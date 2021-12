GF Vip: Giulia Salemi, bordata a Manila Nazzaro. Quando la verità fa male

Nel corso del format GF Vip Party, l’influencer ha criticato aspramente l’ex Miss Italia per via delle sue frasi in merito alla notorietà

Piovono critiche su Manila Nazzaro, ex Miss Italia nonché tra le protagoniste del GF Vip 6. A muovere biasimi nei confronti della compagna di Lorenzo Amoruso è stata Giulia Salemi, che nelle scorse ore, durante il format da lei condotto assieme a Gaia Zorzi, GF Vip Party, ha usato parole dure nel giudicare il comportamento tenuto da Manila con le principesse Selassié. A essere andate di traverso all’influencer italo-iraniana, la presa di posizione della 44enne che, dopo che le giovanotte si sono permesse di dire che al reality avrebbero dovuto avere maggiore spazio i ragazzi piuttosto che le persone ‘vecchie’, ha tuonato: “Voi di vip non avete niente, ringraziate di stare qui“.

“Se avevi una carriera così tanto rosea e di successo non eri al GF Vip ma in un altro programma”, ha chiosato Giulia, tirando una pesante bordata all’ex Miss Italia. Pesante sì, ma pure veritiera. Non è un mistero che il reality relativo alle peripezie della Casa più spiata d’Italia sia un crogiolo di vip ‘che furono’ oppure di giovani in cerca di una rampa di lancio per spiccare il volo nel mondo dello spettacolo. Altrimenti detto, chi ha una carriera con il vento in poppa al GF Vip non ci va. Dura lex, sed lex.

Giulia Salemi e l’opportunità del GF Vip

“Io onestamente ho fatto due GF perché il Grande Fratello è una mano dall’alto per tutti quanti perché ti dà visibilità e ti fa lavorare e se ti muovi bene ti fa pure amare dalla gente. Dai, ti prego”, ha aggiunto spazientita la Salemi, sempre riferendosi al comportamento della Nazzaro.

A farle eco Gaia Zorzi che ha sottolineato che per i giovani il programma può essere più funzionale “perché è un trampolino di lancio”. Certo può essere sfruttato anche da coloro che professionalmente hanno avuto gioie in passato ma che ora si trovano in un periodo non facile. “Infatti è anche pazzesco per chi come Ainett non lavorava in televisione da anni e voleva ritornare”, ha aggiunto la sorella di Tommaso Zorzi.

Ha poi ripreso la parola l’influencer italo-persiana che ha portato al discorso un altro esempio, quello di Stefania Orlando, tra le concorrenti più in voga del Grande Fratello Vip 5. Secondo Giulia, l’ex conduttrice de I Fatti Vostri ha fatto un ottimo percorso nella scorsa edizione della trasmissione: “E come tutti aveva gente che la stra-amava e gente che la stra-odiava, perché era un personaggio divisivo”.

Manila Nazzaro amata dai concorrenti del GF Vip 6

Al di là delle critiche, Manila continua a essere una delle concorrenti più gradite dai suoi compagni di avventura che, anche nel corso dell’ultima diretta in prime time andata in onda venerdì 3 dicembre, le hanno regalato l’immunità dalle nomination.