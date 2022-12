GF Vip, Ginevra rientra: le condizioni, perché è una pessima scelta

Colpo di scena per il Grande Fratello Vip 7 di Alfonso Signorini, che puntata dopo puntata continua a lasciare senza parole i telespettatori da casa con scelte a volte assurde. L’ultima idea della produzione è a suo modo ancor più folle del solito, oltre ad essere del tutto inedita per il format di Canale 5: nella serata di oggi, 6 dicembre, Ginevra Lamborghini ha deciso di fare un annuncio a puntata quasi terminata, confermando che farà ufficialmente il suo rientro in casa.

Non si tratta come le scorse volte di una presenza passeggera, com’era accaduto quando la sorella di Elettra Lamborghini aveva fatto il suo ingresso in puntata per qualche minuto per confrontarsi con Antonino Spinalbese. Ginevra rimarrà infatti dentro la casa giusto per creare nuove dinamiche, ma come da lei stessa confermato n0n sarà nuovamente una concorrente vera e propria. L’hanno chiamata “una vacanzina”.

Le condizioni sono chiare: la presenza di Ginevra nella casa più spiata d’Italia durerà pochi giorni, una settimana appena. Sarà un periodo molto delicato, nel corso del quale la cantante potrà riavvicinarsi e chiarirsi forse una volta e per tutte con Antonino Spinalbese, che in sua assenza ha avuto modo di divertirsi e pure parecchio.

Che ci fosse un’attrazione fra Ginevra e Spinalbese era palese, ma da quando lei è uscita lui ha iniziato prima a flirtare con Giaele De Donà e poi con la provocante Oriana. L’hair stylist ha confermato nella casa la sua nomea da latin lover, riuscendo a flirtare persino con Antonella Fiordelisi, oggi felicemente “fidanzata” con Edoardo Donnamaria.

Il rientro di Ginevra Lamborghini è una pessima idea

Ovviamente, dietro alla scelta autoriale c’è la necessità di smuovere un po’ le acque a favore di share. Ma alla luce di quanto accaduto potrebbe rivelarsi un enorme boomerang.

Ginevra è stata cacciata per essersi resa protagonista di frasi molto gravi (“Merita di essere bullizzato”, parlando di Marco Bellavia) con le quali di fatto stava giustificando il bullismo. Non era mai successo che un concorrente che avesse avuto un comportamento contro il regolamento (le bestemmie sono un grande classico, ma anche le frasi misogine e razziste) venisse riammesso dentro la casa. L’esempio dato dalla produzione in questo caso è davvero pessimo e il web, d’altra parte, è assolutamente furioso a riguardo.