GF Vip: Ginevra negativa al Covid, ma è polemica. Ecco perché

La cantante ha annunciato via social di non essere più positiva al Coronavirus e gli haters continuano a non darle tregua

Per Ginevra Lamborghini ci sono una buona e una cattiva notizia. Quella buona è che la sorella di Elettra Lamborghini ha annunciato pochissime ore fa di essere nuovamente tornata negativa al Covid. La seconda è che c’è un’ampia fetta del pubblico della trasmissione che è ancora furioso con lei. Ma che cosa sta succedendo, esattamente?

È presto detto: c’è una discreta quantità dei fan e dei follower del reality show condotto da Alfonso Signorini che è convinto che Ginevra abbia spudoratamente mentito rispetto alla sua positività al Covid-19. Il motivo sarebbe legato al fatto che stasera, lunedì 12 dicembre, Ginevra farà ritorno in casa con un obiettivo specifico: tornare a fare la gatta morta con Antonino Spinalbese, per creare nuove dinamiche nella casa e scatenare l’invidia di Oriana Marzoli, Giaele De Donà e Antonella Fiordelisi. Nei giorni scorsi, tuttavia, è emersa un’eventualità inaspettata, ovvero il fatto che Spinalbese potesse uscire per qualche giorno dalla casa per sottoporsi ad un intervento. Se quindi Ginevra fosse entrata quando Antonino era fuori, il giochetto degli autori si sarebbe rivelato inutile. Dunque, proprio per questo motivo, in molti pensavano che Ginevra stesse cercando di posticipare ad hoc il suo rientro nella casa.

La situazione, in ogni caso, sembra essere rientrata, nel senso che Antonino Spinalbese non è dovuto uscire (perlomeno nell’immediato) e quindi Ginevra ha potuto fare il suo ingresso proprio com’era stato preventivato. Chiaramente anche questa negatività provvidenziale al Covid è apparsa sospetta ai più.

Ginevra Lamborghini risponde a chi l’ha accusata di aver mentito sul Covid

L’artista e ex gieffina, cacciata dalla casa per aver pronunciato frasi indegne rivolte a Marco Bellavia, non se n’è però rimasta zitta a guardare. Dopo aver letto molti dei commenti online che la accusavano, in buona sostanza, di essere una bugiarda, Ginevra ha tenuto a fare chiarezza sulla questione, dichiarando nel corso di una diretta su Instagram:

“Parliamo di cose serie e non di fregnacce. Qui c’è scritto ‘positivo’, ok? Non vi basta? Mi rendo conto che è ridicola questa cosa ma così almeno mettiamo a tacere qualcuno. […]In questi giorni ho letto di tutto e l’ho fatto perché sono in quarantena e perché stando qui non ho molte altre distrazioni. Le mie giornate sono scrivania, letto, finestra. Ho letto di tutto e per questo ci tengo a ringraziare tutti coloro che mi hanno inviato dei messaggi di supporto. Voglio lasciarmi alle spalle questi mesi di offese e insulti che ho imparato ad accettare ma che feriscono, perché sono una persona anche io”.

Le dichiarazioni di Ginevra Lamborghini sono state accompagnate da prove, tangibili. Spiegando di essersi effettivamente beccata il virus, la cantante ha mostrato foglietto volante con su scritto “Report” e con i risultati del tampone nasofaringeo a cui si era sottoposta.