GF Vip, Ginevra Lamborghini rientra: Bellavia non la prende bene

Dopo essere circolata online come semplice rumor, la notizia è ormai di dominio pubblico da giorni: a partire da lunedì 12 dicembre Ginevra Lamborghini farà ufficialmente ritorno all’interno della casa del Grande Fratello Vip 7.

La cantante che era stata eliminata ad un paio di settimane dal via, squalificata per essersi resa protagonista di ignobili dichiarazioni verso Marco Bellavia (“Si merita di essere bullizzato” aveva commentato la cantante) che le erano valse l’immediata squalifica senza passare per il via.

Eppure, settimana dopo settimana, Ginevra Lamborghini non solo è stata riammessa in studio ma è che diventata, a modo suo, una specie di cocca di Signorini. Nonostante la squalifica, il conduttore l’ha invitata in studio, poi l’ha spinta a tornare all’interno della casa per confrontarsi con Antonino Spinalbese, e ora la fa persino rientrare per una settimana.

Ginevra resterà all’interno della casa per 7 giorni appena, giusto il tempo necessario per aggiungere un po’ di pepe al GF Vip 7. La sorella di Elettra Lamborghini servirà per creare ulteriore scompiglio fra le donne della casa pazze di Antonino Spinalbese, Oriana Marzoli in primis. Ma chi potrebbe risentirsi per il suo rientro potrebbero essere anche Antonella Fiordelisi e Giaele De Donà.

La decisione di riammettere nella casa Ginevra, giustamente, ha scatenato aspre polemiche. Cosa ne penserà, dunque, Marco Bellavia di questa scelta autoriale?

Marco Bellavia reagisce al ritorno di Ginevra al GF Vip 7

Per giorni l’ex conduttore di Bim Bum Bam è stato preso di mira da Ginevra e dagli altri inquilini. Se in un primo momento, via social, il presentatore aveva deciso di perdonare la sua “aguzzina”, ora la sua posizione è cambiata, e pure molto.

Venuto a sapere della decisione di Signorini Bellavia si è definito “Allibito e incredulo”. Qui sotto potete recuperare il suo duro sfogo social.

Ginevra dopo la squalifica rientra nella casa venendo premiata? Mancanza di rispetto nei confronti di tanti … Cosa ne pensate? Io sono assolutamente contrario e deluso… #bullismo @ACBS_NoBully @PamelaPrati_ #GFvip #belprati pic.twitter.com/G51B8OUUPA — Marco Bellavia (@MarcoBellavia) December 8, 2022

Marco Bellavia, che ha tutte le ragioni per essere arrabbiato, si aggiunge così ad una lista di indignados già piuttosto lunga. Nelle scorse ore a scagliarsi contro questa decisione folle della produzione erano stati Salvo Veneziano e Stefano Bettarini, a cui il programma aveva riservato un trattamento ben diverso. Entrambi squalificati dal GF Vip, i due non avevano avuto le stesse occasioni offerte a Ginevra.