GF Vip disastro Ginevra Lamborghini: orrido parallelo su Chernobyl

Ginevra Lamborghini è di nuovo nella bufera. Questa volta non c’entra il Grande Fratello Vip 7, da cui è stata squalificata dopo la triste affermazione su Marco Bellavia. La sorella della nota Elettra Lamborghini non finisce di stupire, anche se in negativo purtroppo. Cos’è successo questa volta? Sul suo profilo Instagram, l’ex gieffina ha paragonato gli attacchi che riceve su Twitter dai suoi haters alla strage della centrale di Chernobyl, avvenuta nel 1986. Scendendo nel dettaglio, Ginevra ha condiviso la foto in bianco e nero del disastro nucleare, accompagnata da un suo selfie che la ritrae pensierosa e stufa.

“Twernobyl”, ha scritto la Lamborghini per spiegare il suo particolare punto di vista. Questo suo messaggio, prontamente cancellato, ha scatenato il caos sui social network. Se il suo intento era quello di fermare le critiche, ha sicuramente sbagliato mossa. Infatti, ha ottenuto il risultato contrario, visto che ora molti utenti su Twitter la stanno accusando di aver ironizzato su una tragedia toccando la sensibilità di molti. Probabilmente non era questo l’obbiettivo di Ginevra, che avrà commesso questo errore con leggerezza.

Ma si sa, come già doveva aver imparato dalla sua squalifica dal GF Vip 7, il pubblico non perdona determinate gaffe. Di fronte alle numerose critiche, Ginevra Lamborghini ha così cancellato il suo triste confronto tra gli haters di Twitter e il disastro di Chernobyl. Oltre questo, l’ormai ex concorrente del reality show condotto da Alfonso Signorini ha cercato di dare una spiegazione al suo gesto.

“Comunque ragazzi ci tengo a precisare che Twernobyl è rivolto agli hater tossici e ovviamente non al fandom. Lo davo per scontato ma evidentemente non mi sono spiegata bene”

Ma il web non ci sta e questa sua spiegazione non ha ridotto i duri attacchi che sta ricevendo in queste ore, anzi. C’è chi fa notare a Ginevra che avrebbe potuto tranquillamente optare per un esempio differente. Inutile sottolineare come la foto del disastro di Chernobyl stoni parecchio nel messaggio che la Lamborghini voleva diffondere. Il problema, infatti, non sta nel fandom, bensì nel paragone fatto tra un social e una catastrofe dove morirono milioni di persone.

C’è comunque chi è riuscito a comprendere il gesto di Ginevra e che non si sente di metterla al ‘patibolo’. Infatti, diversi suoi fan stanno prendendo le sue difese facendo notare che c’è molto astio sui social network.