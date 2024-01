GF Vip Giaele De Donà, finito il matrimonio ‘aperto’: annuncio fiume

The end, è terminato il matrimonio “aperto” tra Giaele De Donà, ex concorrente del Grande Fratello Vip, e Brad Beck, facoltoso ingegnere statunitense attivo nel mercato imprenditoriale. Nei giorni scorsi sono circolate voci che volevano la coppia al capolinea. Quelle voci sono state confermate nelle scorse ore dalla diretta interessata. L’influencer veneta, infatti, tramite delle Stories Instagram, ha ammesso che la relazione con l’uomo americano è finita. In particolare Giaele ha parlato di un momento delicato e di svariati motivi in merito alle cause che hanno portato il legame sentimentale a sfilacciarsi.

Così l’ex gieffina nell’annunciare la conclusione del suo matrimonio:

“Non avrei mai voluto fare questa story ma dopo tutti i commenti che ho letto ed i messaggi ritengo che sia arrivato il momento. Anche perché ho letto dei commenti davvero esagerati e inopportuni proprio per il momento così delicato. Anche se non l’avevo detto ma in molti di voi l’hanno capito, io e Brad abbiamo deciso di prenderci una pausa. Di prendere due strade diverse. Lo sto dicendo qui per essere totalmente trasparente con voi come sono sempre stata. Ed anche perché la nostra storia è stata pubblica, quindi penso sia giusto arrivati a questo punto, anche perché tanti di voi l’avevano già capito. I motivi per cui abbiamo deciso di prendere questa scelta sono tanti. A momento debito magari ne parlerò, adesso non è il momento. Vi chiedo solo di rispettare questo momento così delicato e basta”.

Giaele De Donà e il matrimonio “aperto”: le rivelazioni al GF Vip e il disappunto dell’allora marito

Giaele, quando si trovava nella Casa più spiata d’Italia, fece delle confessioni che fecero discutere il pubblico che seguiva le vicende del reality show di Canale Cinque. Disse che con il marito intratteneva un rapporto “aperto”. Tradotto, la vita intima non era un’esclusiva di coppia. La faccenda fu trattata anche in prime time nel corso di alcune dirette del programma. Signorini ci volle vedere chiaro.

Quando la De Donà rivelò tali particolari del suo matrimonio, Brad mostrò disappunto e fece intervenire un amico fidato il quale spiegò che l’ingegnere statunitense non aveva affatto visto di buon occhio l’atteggiamento della moglie. In particolare venne sottolineato che Brad era contrario alla partecipazione al GF Vip della compagna e ancor più contrario a quanto dichiarato a proposito della sua vita sentimentale.

L’americano fece precisare all’amico che aveva una posizione istituzionale e da imprenditore da preservare e che non voleva assolutamente finire nel tritacarne del gossip. Dall’altro lato confermò, senza fornire alcun particolare, che il suo matrimonio era “aperto”. Era, appunto. Quel matrimonio non c’è più. Brad e Giaele non sono più una coppia. Inutile dire che l’influencer, da quando hanno iniziato a circolare le voci sulla conclusione della relazione, ha dovuto fare i conti con diverse malelingue che hanno criticato il suo modo di agire.