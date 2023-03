Qualcosa di insolito, per non dire grave, è capitato di recente al Grande Fratello Vip 7. Anche perché quando un editore, in questo caso Mediaset, costringe un programma in onda sulle sue reti a virare e a mettere regole ferree, è facile intendere che determinate situazioni sono andate storte. Dagospia, ora, rivela un retroscena che, se dovesse essere confermato, getterebbe ulteriori ombre sulla gestione del reality show di Canale Cinque.

Secondo il portale diretto da Roberto D’Agostino, la psicologa che segue i concorrenti ha lanciato un allarme su alcuni ‘vipponi’, invitando gli autori ad affrontare la questione e a non lasciar che le cose si sviluppassero senza che venisse posto alcun freno. E invece, sempre secondo ciò che sostiene una fonte sentita da Dagospia, le valutazioni dell’esperta di salute mentale sarebbero state ignorate. Si sa poi come è finita: volgarità a non finire, persone squalificate, ramanzine poco coerenti e drastico cambio diretto per quel che riguarda i toni.

Questo il retroscena riportato da Dagospia:

“Secondo una spia, il team che lavora al GF Vip non sarebbe tranquillo in quanto accusato di non aver tenuto conto delle indicazioni degli psicologi riguardo alcuni concorrenti in gara. La spia dice: ”Quello che è accaduto è stato che ci sono stati degli atteggiamenti diciamo aggressivi di Edoardo Donnamaria e Daniele Dal Moro e la psicologa aveva più volte dato un segnale d’allarme, ma non è stato preso in considerazione. In realtà autori e produzione sono a rischio e hanno insabbiato questi comportamenti non ascoltando le reiterate indicazioni del supporto psicologico. A voi le conclusioni”.

Grande Fratello Vip 7, limiti superati

Al GF Vip 7 sono stati senza dubbio superati alcuni limiti nei mesi scorsi. E la responsabilità, oltre naturalmente ad essere attribuibile ai diretti interessati, è anche di chi prende le decisioni nel programma. Altrimenti detto il conduttore Alfonso Signorini e il suo team di autori. Una persona come Edoardo Donnamaria, che è stata cacciata pochi giorni fa per comportamenti non idonei allo spirito della trasmissione, si doveva e si poteva limitare prima. E invece le sue intemperanze sono state tollerate, a volte pure fomentate. Così la piega presa dalle vicende legate al volto di Forum è andata fuori controllo.

Altro vippone, che al momento ancora dimora nella Casa più spiata d’Italia e che ha avuto escandescenze non trascurabili, è Daniele Dal Moro. Una buona parte del pubblico, per via dei suoi atteggiamenti con Oriana, si è riversato sui social, chiedendone la squalifica. Il prossimo appuntamento in prime time con il Grande Fratello Vip è datato 13 marzo 2023. Non è escluso che possano arrivare nuove sanzioni.