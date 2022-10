Gf Vip, gaffe di Signorini su Antonino: la Lamborghini lo sbugiarda

La cantante fa chiarezza sulla sua attuale situazione sentimentale, sottolineando che quello che è stato detto dal conduttore in diretta non corrisponde alla realtà

Gaffe abbastanza clamorosa per Alfonso Signorini, che questo pomeriggio ha raccontato in diretta tv, parlando delle anticipazioni della puntata del Grande Fratello Vip 7 di stasera, che Ginevra Lamborghini avrebbe lasciato il fidanzato e che nella rottura sentimentale in qualche modo sarebbe coinvolto anche Antonino Spinalbese. Ma la verità sta da tutt’altra parte, e la sorella di Elettra Lamborghini non se n’è certo stata zitta di fronte alle fake news fatte circolare dal conduttore.

Vale la pena a questo punto fare un riassunto di quello che accaduto fino ad oggi. All’interno della casa del Grande Fratello Vip, Ginevra Lamborghini è entrata da fidanzata: la cantante è infatti ufficialmente legata sentimentalmente a Edoardo Casella. Giorno dopo giorno, in ogni caso, la ex gieffina cacciata per aver bullizzato Marco Bellavia si è avvicinata ad Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen Rodriguez. Tutti, dai telespettatori agli altri inquilini, si sono resi conto fin da subito che fra i due c’era una chimica evidente.

Quando è uscita dalla casa, Ginevra Lamborghini ha ripreso la sua vita di tutti i giorni, tornando ovviamente a frequentare anche il fidanzato. Tuttavia, parlando di quest’ultimo, Ginevra ha ammesso di star vivendo una fase di crisi sentimentale. Ma un conto è se si parla di una crisi, magari momentanea, e un altro conto è se si fa riferimento, per di più in diretta e in forma ufficiale, ad una rottura vera e propria.

“C’è chi dice che Ginevra sia gelosa di Antonella perché in realtà sia ancora innamorata, visto che ha appena lasciato il fidanzato, di Antonino” ha dichiarato Signorini, non si sa se dando per scontato che Ginevra fosse già tornata single o se avesse avuto qualche particolare soffiata. Quel che è certo è che il racconto del conduttore non corrisponde al vero e rappresenta una falsità a tutti gli effetti.

Ginevra Lamborghini, ascoltate le parole del presentatore, ha subito tenuto a sbugiardarlo facendo chiarezza sulla questione. L’influencer ha citato un’intervista concessa proprio al suo Casa Chi, un paio di giorni fa, dove aveva dichiarato l’esatto contrario. Ecco le dichiarazioni di Ginevra in merito: Fake news e ho le prove. Nell’intervista di Casa Chi ho dichiarato esattamente il contrario“.

Ecco inoltre cosa aveva raccontato Ginevra Lamborghini a Sophie Codegoni un paio di giorni fa, parlando del suo attuale rapporto sentimentale e di quello con Antonino Spinalbese:

“Per risponderti invece alla crisi con il mio ragazzo, no, purtroppo Antonino non c’entra niente. Io ho incontrato una persona prima di entrare nella casa, ma che ha uno stile di vita diverso dal mio. L’ho incontrato prima del GF Vip ed è stata un po’ una scommessa. Anche perché io venivo da una relazione lunga. Gli ho dato una possibilità e comunque l’altra cosa che è successa è che ci siamo vissuti pochissimo prima del reality. Dopo la casa sono iniziate a comparire delle problematiche di coppia.”

Cosa succederà stasera, dunque, visto e considerato che Alfonso Signorini ha già impostato mezza puntata su una storia che in realtà esiste solo nella sua testa?