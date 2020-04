GF Vip, “appena fuori una concorrente ha contattato un politico”: spiffero

GF Vip, “appena uscita dalla Casa una concorrente ha contattato un politico”: spiffero

Spifferri, sussurri e retroscena: il Grande Fratello Vip 4 di Alfonso Signorini ha chiuso i battenti mercoledì 8 aprile, ma lo show più spiato d’Italia continua a far parlare di sé. O meglio dei concorrenti che vi hanno preso parte. L’ultima voce riguarda una donna che è entrata nella celebre dimora di Cinecittà… Si narra che la persona in questione abbia provato a mettersi in contatto con i ‘piani alti’, con un politico. Non è difficile capire chi sono le indiziate principali, vale a dire l’intera quota rosa che ha preso parte allo show: Adriana Volpe, Asia Valente, Barbara Alberti, Antonella Elia, Fernanda Lessa, Paola Di Benedetto, Rita Rusic, Carlotta Maggiorana, Clizia Incorvaia, Sara Soldati, Teresanna Pugliese, Elisa De Panicis, Licia Nunez, Serena Enardu, Valeria Marini.

Politica e GF Vip, rumors su una donna dell’ultima edizione

“La concorrente del Grande Fratello appena uscita dalla casa ha cercato di contattare un noto politico. Di chi stiamo parlando e soprattutto perché?”. Questo il flash di Dagospia che non dà ulteriori informazioni sulla vicenda. Partita quindi la caccia alla donna in questione. Chi sarà? E perché ha tentato di ‘agganciarsi’ a un politico? Misteri e retroscena che sono in attesa di essere risolti. Nel frattempo già si mormora di un’edizione bis di Signorini nel 2021. Il conduttore, però, ha frenato su tale ipotesi, rispondendo con un ‘ni’.

“Un’altra edizione del GF Vip? Il programma ha funzionato, dovrei avere molto tempo per rifarlo”

“Un’altra edizione del GF Vip? Il programma ha funzionato e questo successo è dovuto per il 60% al cast. Ma ci sono voluti mesi per formarlo. Quindi, se avessi il tempo per lavorarci, lo rifarei volentieri. Cambiare qualcosa? Squadra vincente non si tocca. E nemmeno i miei papillon!”, ha dichiarato Signorini in una recente diretta Instagram con Caterina Balivo.