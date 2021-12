GF Vip, Francesca Cipriani: ombre, il fidanzato ha un “figlio segreto”

Colpo di scena: il fidanzato di Francesca Cipriani, l’imprenditore Alessandro Rossi, avrebbe un figlio “segreto”. Segreto nel senso che al Grande Fratello Vip, nella cui Casa Rossi ha pure dimorato per qualche giorno, mai se ne è parlato. Nemmeno l’ex Pupa ne ha fatto menzione, il che è abbastanza strano visto che una delle caratteristiche del reality show più spiato d’Italia, piaccia o meno, è proprio quello di scavare nel privato dei concorrenti.

A rendere nota la news è stato il settimanale Nuovo, diretto da Riccardo Signoretti, che ha fatto sapere che Alessandro e Francesca non avrebbero informato il programma del figlio dello stesso Rossi. A confermare che l’uomo d’affari attivo nel settore edile sia già padre è stata anche la madre della Cipriani.

Stando a quanto riferisce Nuovo, il giovane imprenditore trentenne non avrebbe narrato a tutti la verità. Una fonte anonima avrebbe riferito al magazine che Rossi avrebbe un bambino di tre anni. Sempre secondo quanto scrive il settimanale di Signoretti, Francesca Cipriani e Alessandro avrebbero celato la questione anche alla redazione del Grande Fratello Vip.

Francesca Cipriani conferma che il futuro sposo della figlia è già padre di un bimbo di tre anni

La mamma di Francesca, la signora Rita De Michele, raggiunta dalla rivista Nuovo, ha confermato la notizia. “È vero”, ha detto, aggiungendo che sua figlia ha anche già incontrato l’ex fidanzata di Rossi, ossia la madre del piccolo. La Cipriani avrebbe anche già conosciuto il bimbo.

Resta da capire perché al Grande Fratello Vip, in merito ad Alessandro e a Francesca, si sia parlato di tutto tranne che di un fatto tanto importante. Si ricorda che nel reality show di Canale Cinque orchestrato da Alfonso Signorini, Rossi ha anche chiesto in sposa la compagna, attraverso una brillante proposta di matrimonio organizzata durante un prime time. Silenzio assoluto, invece, per quel che riguarda la paternità dell’imprenditore. Ora la news è trapelata, diventando di dominio pubblico. E chissà che anche al GF Vip non sarà affrontato il tema.