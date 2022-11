Ieri sera nella Casa del Grande Fratello Vip si è scatenata l’ira di Antonella Fiordelisi, verso il suo fidanzato Edoardo Donnamaria. Il GF Vip ha organizzato una serata karaoke per i vipponi formando le coppie per i duetti. Ovviamente per scatenare la dinamica tra la coppia dei Donnalisi, gli autori hanno fatto cantare Edoardo con Micol Incorvaia, ex del ragazzo con la quale Antonella ha discusso più volte.

Quando la siciliana è entrata in gioco, la modella partenopea non l’ha presa affatto bene. Tra loro ci sono stati quasi esclusivamente confronti accesi fino ad ora e Antonella non sembra intenzionata a sotterrare l’ascia di guerra. Tornando a ieri i due ex hanno cantato la canzone Girasole di Giorgia e la Fiordelisi li ha scrutati dal divano, lanciando delle occhiatacce al compagno.

Finita l’esibizione il ragazzo è corso da lei e l’ha trovata molto arrabbiata. La Fiordelisi gli ha consigliato di tornare da Micol. Come ci ha abituati in questi due mesi di reality, Antonella non è riuscita a non andare oltre, e ha rifilato parole offensive alla sorella di Clizia Incorvaia:

“Valle a fare alle tue amiche queste coccole. Vai a farle a lei queste cose. Puoi andare da lei. Vai a toccarle il viso, vai a toccarle i brufoletti. Vai a scacciare i brufoletti alla tua ex, alla tua amica-ex fidanzata. Non mi rompere e vattene da lei. Poverina falla cantare ancora dai. Ma perché non si fidanza con Edoardo Tavassi? Quanto tempo ci vuole ancora? Quanto ci vuole per l’innamoramento? Lei di quanto tempo ha bisogno? Perché non si fidanza con lui? Se Tavassi non vuole allora che punti su Daniele. Solo tu Edo ti potevi fidanzare con Micol Incorvaia“.

L’ex di Francesco Chiofalo già nel pomeriggio aveva parlato della sua gelosia con Patrizia Rossetti, dicendole di essere consapevole che a Edoardo di Micol non interessa più nulla; ha però aggiunto che, sapere che tra i due c’è stato qualcosa e vedere lui vicino a lei, le crea fastidio. Antonella ha quindi sottolineato ce se ci fosse in casa un suo ex si comporterebbe in maniera diversa cercando di evitarlo.

L’incontro della Fiordelisi con l’ex Gianluca Benincasa

Ma siamo sicuri che la vippona si comporterebbe davvero in maniera differente? Quando ci fu in puntata l’incontro con il suo ex Gianluca Benincasa, sembrò molto provata e anche se ammise di non provare più amore, in lacrime, disse di non volerlo perdere. A molti sembrò che il legame tra Antonella e Gianluca fosse ancora forte viste anche le parole che si scambiarono.

“Al GF ho spiegato la mia storia, lui è stato il mio migliore amico poi c’è stato un trasporto e ci siamo fidanzati. Pubblicavo poco con lui, a giugno ci siamo separati perché ero convinta che da parte mia ci fosse più bene che altro. Anche io ero innamorata di lui, io non fingo, è una persona che non vorrei mai perdere ma non sono innamorata di lui”.

Benincasa non credette alle sue parole e rimase della sua idea, cioè che la ragazza si fosse fatta influenzare dal padre che, entrato nella Casa qualche settimana prima per farle una sorpresa, le fece capire che la coppia con Donnamaria al pubblico piaceva molto. L’uomo consigliò alla figlia di continuare su quella linea. Secondo Gianluca, se non ci fosse stato lo zampino del signor Fiordelisi, Antonella non si sarebbe abbandonata tra le braccia del volto di Forum.