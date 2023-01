GF Vip, Fiordelisi padre contro “gufo triste”. Chi è, gli indizi

Stefano Fiordelisi torna all’attacco. In mancanza di altre polemichette facili legate al percorso della figlia all’interno della casa, il padre della ex fidanzata di Francesco Chiofalo e oggi influencer si è scagliato nelle scorse contro altre due concorrenti attualmente nella casa del GF Vip. In un caso Fiordelisi padre ha fatto un nome preciso, mentre nel secondo (come un bambino capriccioso) ha voluto utilizzare una sorta di nickname.

Per quanto riguarda il primo dei due nomi citati da Fiordelisi, il tweet velenoso che trovate qui sotto nasce dalle ultime nomination emerse dalle votazioni all’interno della casa, che hanno messo in pericolo di uscita tre concorrenti, ovvero Dana Saber, Nicole Murgia e Nikita Pelizon. Fiordelisi, a quanto pare, non riesce proprio a tollerare Murgia, che vorrebbe vedere uscire dal reality il prima possibile. Qui sotto il suo cinguettio dedicato alla concorrente.

Comunque se la Murgia si salva giuro che mi cancello da Twitter — Stefano Fiordelisi (@FiordelisiStef) January 12, 2023

Detto che sono in molti ad augurarsi che alla fine la sua promessa si avveri, Stefano Fiordelisi è andato alla ricerca di ulteriori “rogne” sul social lanciando una delle sue frecciatine anche ad un’altra persona, come anticipato qui sopra. C’è infatti una persona in particolare che gli sta “sulle b…”: si tratta di una vippona che per l’occasione è stata definita da Fiordelisi “il gufo triste”. Ma di chi starà parlando, esattamente? Una risposta certa non c’è, ma spulciando fra i commenti (spoiler: lo stanno massacrando) e i retweet è possibile risalire al nome di Sofia Giaele De Donà.

Perché l’abbia definita in questi termini non è dato sapere. Può essere comunque essere che l’epiteto sia legato al fatto che Giaele ha di recente raccontato la sua infanzia difficile: da piccola l’influencer si era infatti dovuta occupare del fratello Matthias nel periodo in cui la madre si era gravemente ammalata. Qui, ad ogni modo, potete recuperare il tweet di Fiordelisi padre.

Comunque nel caso dovessi cancellarmi vi dico che la concorrente che più mi sta sui maroni e’ gufo triste. Cerchiamo di spedirla prossimamente a casa.

Mai vista una persona così. — Stefano Fiordelisi (@FiordelisiStef) January 12, 2023

Questa non è certo l’unica volte che il padre di Antonella Fiordelisi dice la sua sui concorrenti del GF Vip e prova in qualche modo ad intromettersi nelle dinamiche del reality. In tempi non sospetti, per esempio, Fiordelisi senior ha preso le difese del “genero” Edoardo Donnamaria, nonostante quest’ultimo avesse dedicato alla figlia parole irripetibili.