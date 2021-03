GF Vip finale: Signorini annuncia il vincitore. Dayane fa una rivelazione

Si conclude stasera Grande Fratello Vip con la finale. Era il 14 settembre scorso quando la famosa porta rossa della Casa di Cinecittà si spalancava per dare il benvenuto ai Vipponi. Dopo cinque mesi e mezzi di risate, lacrime, alleanze, strategie, litigi, amori nati, accuse, outing e coming out, Alfonso Signorini annuncia il vincitore. La finale è già iniziata venerdì scorso con la sfida al televoto tra Andrea Zelletta e Tommaso Zorzi. Chi ne uscirà vincente da questo televoto si confronterà con Dayane Mello, Pierpaolo Pretelli e Stefania Orlando per aggiudicarsi il montepremi di 100mila euro. Stasera la finale sarà ricca di emozioni, a inizia da una sigla spettacolare registrata da tutti i concorrenti della quinta edizione sabato scorso.

Una stagione da record per Grande Fratello Vip: nonostante le ripetute sconfitte contro i diretti competitor andati in onda sul primo canale della Tv di Stato è riuscito a tenere testa nella sfida degli ascolti tv e auditel. Tra i favoriti alla vittoria, secondo i diversi siti di scommesse online, ci sono Dayane Mello e Tommaso Zorzi. La brasiliana, in particolare, è la più indicata per il podio. In occasione del suo percorso al Gf Vip si è trovata al centro di diverse dinamiche: oltre alla liaison (finita male) con la coinquilina Rosalinda Cannavò, anche il polverone sollevato dai presunti voti truccati arrivati dall’estero.

Dayane Mello svela di essere innamorata: la rivelazione prima della finale del GF Vip

Ha cambiato di nuovo idea Dayane Mello, dopo avere confessato e poi smentito di essersi innamorata di Rosalinda Cannavò. La modella, che ha ricevuto una proposta di lavoro, prima della finale del Grande Fratello Vip, ha svelato i suoi sentimenti per qualcuno che si troverebbe fuori dalla Casa:

“Sono innamorata ma non di Rosalinda, domani scoprirete chi è”

La finalista non ha svelato l’identità della persona oggetto del suo amore, ma ha raccontato ai suoi compagni che lo svelerà a breve e lo farà una volta terminata la puntata finale. C’è chi ha avanzato la possibilità che si tratti di un autore del reality show di Alfonso Signorini. Dayane, infatti, ha più volte parlato di una ‘voce’ alla quale si sarebbe legata. L’unico a conoscere l’identità della persona è Pierpaolo Pretelli.