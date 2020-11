Sorpresa al Grande Fratello Vip. Secondo quanto spifferato su Instagram da Riccardo Signoretti, il direttore di Nuovo, starebbe per entrare nella Casa più spiata d’Italia Filippo Nardi. Il lord italo-inglese sarebbe uno dei dieci nuovi concorrenti annunciati qualche giorno fa da Alfonso Signorini a Casa Chi. Il nome stupisce visto che Filippo ha già partecipato al Grande Fratello, versione Nip, nel 2001.

Con l’ingresso di Filippo Nardi al Grande Fratello Vip verrebbe dunque meno una delle regole fondamentali delle prime edizioni del reality show. Ovvero quella di non coinvolgere ex concorrenti delle versioni Nip in quelle Vip. In cinque edizioni della versione very important people, infatti, non c’è stato nessun concorrente lanciato dal Grande Fratello Nip. Ma a quanto pare tutto sta per cambiare con l’ingresso di Nardi…

Del resto il ripescaggio sembra diventata una costante al Grande Fratello Vip di Alfonso Signorini. Lo scorso anno ha partecipato Valeria Marini, ex della prima edizione. Quest’anno sono stati ‘riciclati’ Stefano Bettarini e Giulia Salemi, già concorrenti nel 2016 e nel 2018. Ed è in arrivo un altro ex concorrente: tra qualche settimana rientrerà Cristiano Malgioglio, star dell’edizione più amata del Gf Vip, la seconda.

Novella 2000 ha assicurato che in queste ore il paroliere sta definendo gli ultimi dettagli del contratto. Con tutta probabilità entrerà al Grande Fratello Vip il prossimo lunedì 30 novembre. L’ingresso di Filippo Nardi, invece, non ci sarà prima di dicembre. Gli altri nuovi concorrenti sono personaggi legati al mondo dello sport, della tv e di Temptation Island.

Il Grande Fratello Vip 2020 sarebbe il terzo reality show per Filippo Nardi. Il 51enne è diventato famoso nel 2001 con la partecipazione al Grande Fratello, dove è stato squalificato per gesti inappropriati (ricordate la famosa frase “dove sono le sigarette”?). Nel 2018 ha partecipato all’Isola dei Famosi: in Honduras ha stretto una bella amicizia con Francesco Monte, Paola Di Benedetto e Rosa Perrotta.

Qualche mese fa Filippo Nardi è tornato alla ribalta per via di alcuni problemi economici. L’opinionista di Barbara d’Urso ha confidato di aver perso il lavoro a causa dell’emergenza Coronavirus.