Gf Vip 4: la fidanzata di Matteo Alessandroni tuona: “Morto di fama”

Eleonora, attuale fidanzata di Matteo Alessandroni, si sfoga sui social accusando il calciatore di aver mentito sulla sua situazione sentimentale

La scenografa ci va giù pesante. Attualmente fidanzata con uno dei tre “superboy” della Casa del Grande Fratello Vip, Eleonora scrive un lungo sfogo tramite alcune storie di Instagram, lanciando accuse ben precise nei confronti di Matteo Alessandroni. Quest’ultimo, al momento del suo ingresso nel reality, si è professato single; nel tentativo forse di scacciare via ogni dubbio su un possibile accordo tra lei e il gieffino, la donna ha voluto far chiarezza sull’intera situazione. Il nome del personal trainer è conosciuto nel mondo del gossip per via della vicenda mediatica della scorsa estate, quando la showgirl Carmen di Pietro dichiarò di aver avuto un flirt con Alessandroni, il quale smentì e la accusò di aver inscenato una truffa mediatica.

Le dichiarazioni di Eleonora: “Meglio morti di fame che morti di fama!”

Tramite parole molto pungenti, la fidanzata del gieffino inveisce contro quest’ultimo e lo definisce opportunista e arrivista. “Ci ho riflettuto un po prima di parlare perché l’argomento mi fa ancora male…ma è giusto che chi mi conosce sappia la verità su me e Matteo. Fino a poche ore prima che entrasse nella Casa ci siamo visti e lui non mi ha detto niente se non che fossi la donna della sua vita, per poi scoprire in diretta che lui si sia dichiarato single ed è stata una doccia fredda! Già quest’estate ho affrontato un gossip di basso livello e ora, con quest’ultima pagliacciata ho realmente capito che la persona con cui pensavo di poter costruire un futuro in realtà non era altro che un’opportunista, arrivista disposto a tutto pur di aver dieci minuti di notorietà. Vi ringrazio per ogni pensiero che avete avuto per me e tranquilli, casco sempre in piedi. Meglio morti di fame che morti di fama!”.

Chi sono i tre ‘bonazzi’ del Grande Fratello Vip

Alfonso Signorini ha voluto fortemente l’ingresso dei tre ‘superboy’ per movimentare le dinamiche della casa. Ma chi sono? Il primo è Matteo Alessandroni, del quale abbiamo parlato nei paragrafi precedenti. Il secondo è un volto già conosciuto per i fan di Uomini e Donne: Gianluca Irpino, ex coteggiatore di Veronica Burchielli. Infine Jacopo Poponcini, ex single di Temptation Island Nip 2019.