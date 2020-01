GF VIP: i bonazzi sono Gianluca Irpino, Matteo Alessandroni e Jacopo Poponcini

Durante l’ultima puntata di GF Vip, sono entrati in Casa i tre bonazzi. I tre ragazzi che delizieranno le donne del reality sono Gianluca Irpino, Matteo Alessandroni e Jacopo Poponcini. Tutti e tre non sono nuovi in tv, hanno avuto esperienze in importanti programmi come per esempio Uomini e Donne e Temptation Island. Ma non manca il protagonista di uno dei gossip dell’estate e che chiama in causa (non a caso) una ex gieffina: Carmen Di Pietro. Lui è Matteo Alessandroni, ospite anche in tante altre trasmissioni tv come Live-Non è la d’Urso.

Gianluca Irpino e Matteo Alessandroni: chi sono e dove li abbiamo già visti

Tutto è iniziato dopo una copertina per Grand Hotel. Carmen Di Pietro aveva presentato al suo pubblico e a chi segue il gossip il nuovo fidanzato anche se successivamente tutto è andato storto. Accuse su accuse, Matteo e Carmen sembra non siano mai stati insieme, come Alessandroni ha spiegato subito dopo. Mentre la Di Pietro si diceva molto presa e si parlava di un sentimento importante, il personal trainer invece aveva smentito all’istante. Insomma, Matteo non è nuovo in tv ed insieme a lui c’è anche Gianluca. Irpino, invece, è apparso a più riprese a Uomini e Donne. Nel particolare, corteggiava Veronica Burchielli, ora felicemente fidanzata con Alessandro Zarino. Poche ore fa, prima di entrare in Casa, Gianluca ha scritto su Instagram: “E adesso si salpa, via con una nuova avventura“.

Jacopo Poponcini: l’ultimo bonazzo a Temptation Island 2019

Anche Jacopo Poponcini, ultimo dei tre bonazzi, è stato già in tv. In particolare, ha partecipato all’ultima edizione di Temptation Island. Accanto a lui (che si è fatto notare poco) c’erano Giulio Raselli e Alessandro Zarino, ex tronisti ed ora innamoratissimi rispettivamente di Giulia e Veronica.