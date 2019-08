Carmen Di Pietro: il nuovo fidanzato nega tutto ma qualcosa non torna

Carmen Di Pietro, giallo sul nuovo fidanzato. Lui nega tutto: “Nessuna storia, ho solo fatto il mio lavoro”. Ma qualcosa non torna

AGGIORNAMENTO: Matteo ha fornito ulteriori dettagli della smentita, pubblicando questa Stories

Giallo sul nuovo fidanzato di Carmen Di Pietro. La soubrette, in una recente intervista rilasciata al settimanale Grand Hotel, ha presentato quella che dovrebbe essere la sua nuova conquista, cioè Matteo, un personal trainer di 25 anni, quindi di ben 29 anni più giovane di lei. Peccato che l’aitante Matteo abbia smentito tutto poche ore fa, parlando di “finto scoop” e negando categoricamente di aver intrapreso una relazione con lei. Tutto chiarito? Non proprio, perché qualcosa non torna.

“L’ho allenata solo una volta ed hanno creato questo finto scoop”. La verità di Matteo

Il profilo Instagram GossipeTvOfficial, dopo aver riportato lo scoop di Grand Hotel riguardante il nuovo fidanzato della Di Pietro, è stato raggiunto direttamente da Matteo che ha smentito la news. “Cancellate questo post perché è tutto finto. L’ho allenata solo una volta ed hanno creato questo finto scoop” ha scritto il personal trainer che ha aggiunto: “Non c’è nessuna storia! Sono un personal trainer e ho svolto solo il mio lavoro”. Qualcosa però ha bisogno di ulteriori delucidazioni. Nelle foto pubblicate da Grand Hotel si vedono Carmen e Matteo sorridenti mentre stanno facendo degli esercizi ginnici, guardano in camera, proprio come se stessero facendo un servizio. Che lui non lo sapesse? Altra questione: su Instagram, la soubrette ha pubblicato la copertina del magazine contenente il suo scoop una settimana fa. Perché Matteo in quel caso non è intervenuto come invece ha fatto ora?

Le versioni opposte di Carmen e Matteo

Una cosa è certa: l’intervista rilasciata da Carmen e le parole di Matteo offrono versioni totalmente opposte. La soubrette addirittura si è detta pronta a incontrare i genitori di lui e a conoscerli, parlando come se il rapporto fosse già ben avviato. In più ha aggiunto: “Voglio vivermi questa neonata storia con Matteo, qualunque cosa diventerà e dovunque mi porterà. Male che vada, ho conosciuto un ragazzo bello, dolce e gentile che mi sta regalando un’estate indimenticabile”. Chissà dove sta la verità.