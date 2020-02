Gf Vip, Fernanda ha mentito su Rita e Adriana: il video che la incastra

Fernanda Lessa sotto accusa: ha mentito sul presunto complotto di Adriana ai danni di Rita? Il Gf Vip la incastra

Nel daytime del Gf Vip di oggi Fernanda Lessa è stata in un certo senso incastrata. La questione è sempre la stessa, ovvero il presunto complotto di Adriana Volpe ai danni di Rita Rusic. Quest’ultima ieri sera è tornata nella Casa per affrontare la sua antagonista e se ne sono dette di ogni. Nel confronto, Rita ha ribadito che Fernanda le ha riportato che Adriana avrebbe complottato ai suoi danni per farla eliminare (anche se l’ultima parola spetta sempre al pubblico), ma la Lessa se ne è chiamata fuori. Nel daytime però sono state montate le immagini in modo da smascherare questa bugia di Fernanda, perché effettivamente ha detto a Rita una cosa del genere. Non avrà usato il termine complotto, ma il succo del discorso è lo stesso.

Rita e Adriana, il video di Fernanda che parla di nomination nel daytime

Dopo le immagini del momento in cui Fernanda ha negato di aver detto una cosa simile a Rita, il Grande Fratello ha montato il momento in cui invece la Lessa lo ha detto. Queste sono state le sue parole: “Mi dispiace che stai in nomination. Ma hai visto che si sono messe d’accordo per nominarti?”. Insomma, effettivamente Fernanda ha fatto capire a Rita che Adriana e altre concorrenti si sono accordate per nominarla. Verranno mostrate nella prossima puntata? In attesa potete guardare il video sul sito del Grande Fratello Vip: è il daytime del 4 febbraio, Giorno 27. Nel frattempo Licia Nunez ha ancora dei forti dubbi: “Pensavo a Fernanda. Sì no non lo so. Vorrei semplicemente capire qual è la verità, Perché comunque un’amica è andata via. Ci sono secondo me delle cose non dette, per paura? per ipocrisia?”.

Gf Vip, Barbara Alberti contro Adriana Volpe: “Ha ragione Rita”

Barbara Alberti intanto ha confermato la sua antipatia verso Adriana. In confessionale dopo la puntata di ieri sera ha infatti detto: “È il tipo di persona con cui non vorrei mai avere a che fare. E poi non vorrei mai più sentire la sua voce. Ha ragione Rita. Mi rattrista. Perché devo vivere in una corte medievale, piena di intrighi?”.